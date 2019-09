Nein, es droht kein Krieg zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Dieser Krieg findet bereits statt.

Die Geschosse, die am vergangenen Samstag die weltgrößte Ölraffinerie in Saudi-Arabien trafen, zielten auf eine kalkulierte Blamage. Sie haben die saudische Führung bloßgestellt, die trotz milliardenschwerer Rüstung das offensichtlichste Ziel im Land nicht schützen konnte. Sie führten damit auch die Schutzmacht USA vor. Sie galten auch jenen, die meinten, Europa solle sich aus dem Konflikt am besten heraushalten. Die Ölanlagen sind ein Knotenpunkt der Weltwirtschaft. Die Attacke war keine Vorstufe zur Eskalation. Der große Krieg, vor dem noch gewarnt wird, ist bereits in vollem Gange.

Der Angriff vom Samstag war äußerst präzise; die Waffen trafen Öltanks auf den Meter genau. Auch die Reaktion war wohl abgewogen: Statt Kampfjets zu schicken, fordern Saudi-Arabien und die USA Aufklärung durch die UN. Schlag und Gegenschlag waren, so paradox es klingt, besonnen. Eine Schlacht auf iranischem Boden ist weniger wahrscheinlich als in Europa befürchtet.

Nur: Der Schaden des Krieges, der schon tobt, ist dennoch enorm. Die Erleichterung über die zunächst ausbleibende Eskalation blendet.

Europas Schwächen sind mangelnde Absprache und Zögerlichkeit

Dieser Krieg ist äußerst diffus. Da agieren Staaten, die ihre Taten verschleiern, in Komplizenschaft mit Milizen, die Allianzen so schnell schmieden wie verraten. Es kommt vor, dass Gruppen Anschläge für sich reklamieren, die sie kaum allein begangen haben können, wie die jemenitische Huthi-Miliz am Samstag. Dieser Krieg ist ein klassischer Stellvertreterkrieg und wird doch hochmodern geführt: mit Cyberattacken, Drohnenangriffen und Finanzsanktionen.

Er ist dabei nicht weniger brutal. Am greifbarsten wird das im Jemen, wo Amerikas Verbündeter Saudi-Arabien Bomben wirft, um den Einfluss des Iran zurückzudrängen – und jemenitische Zivilisten trifft. Auch die weniger offenen Kämpfe sind fatal: im Iran, wo Medikamente knapp werden, in Staaten wie dem Irak, die ob der Spannungen nicht auf die Beine kommen. Die Folgen bekommt Europa zunehmend zu spüren: Es wagen wieder mehr Menschen die Flucht über die Ägäis. Und wenn Deutschlands Unternehmer vom Abschwung raunen, dann auch weil die Krise am Golf die Exporte bremst.

Die US-Regierung hat gut daran getan, nach Samstag nicht sofort plump zu vergelten, mit Luftschlägen auf iranische Raffinerien etwa. Sie wägt inzwischen offenbar umsichtiger ab, wie der Führung des Iran beizukommen ist. In jedem Fall werden sich US-Militärs beeilen, die saudische Luftabwehr auf Vordermann zu bringen.

Aber auch die Europäer müssen schnell handeln, allen voran Deutschland und Frankreich. Waffenlieferungen, wie sie schnell gefordert wurden, sind da wenig hilfreich. Der saudischen Führung fehlt es offenbar nicht an Rüstung, sondern an Geschick. Damit kann Europa jetzt aushelfen. Und zwar an der Front der Diplomatie.

Es ist Europas große Stärke, dass es diplomatisch mit mehreren Stimmen sprechen kann. Deutschland pflegt einen guten Draht nach Teheran, Frankreich nach Riad. Wenn sie diese Kanäle parallel und abgestimmt nutzen, ist ihr Einfluss um ein Vielfaches größer als allein. Europas große Schwächen sind mangelnde Absprache und Zögerlichkeit. Das liegt nicht zuletzt an Deutschlands großkoalitionärer Lähmung.

Die beste Initiative zur Deeskalation am Golf kommt zurzeit von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der will die Zurückhaltung des Iran im Gegenzug für eine punktuelle Lockerung der US-Sanktionen erreichen. Die Bundesregierung will parallel mit gewohnter Diskretion künftig stärker im Jemen vermitteln. Doch Erfolg kann das nur haben, wenn Deutschland sich mehr aus der Deckung wagt. Gleich jetzt, indem die Bundesregierung auf Saudi-Arabien zugeht.

Die brandstifterische Regionalpolitik der saudischen Führung hat das Land am Samstag eingeholt. Das gilt es zu nutzen. So sollte die Bundesregierung dafür sorgen, dass die von Saudi-Arabien geforderte UN-Untersuchung zügig Ergebnisse bringt. Auch neue Maßnahmen gegen iranischen Waffenschmuggel sollte sie unterstützen. Und zugleich die geschwächten Saudis gerade jetzt unter Druck setzen, den Feldzug im Jemen zu beenden.

Der diffuse Krieg am Golf bietet nicht den einen klaren Ausweg. Aber Europa kann helfen, einen zu ebnen. So schützt es sich am besten.