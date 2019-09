Und? Mit meinem jüngsten Bruder stehe ich auf dem Pendlerbahnsteig und will endlich wissen, wie es war. Hinter mir liegt ein Verhandlungstag, hinter ihm ein Werkstattbesuch. So nennen wir die wechselseitigen Hospitationen an den Arbeitsplätzen von Freunden und Familienmitgliedern. Beteiligt sind Alleinschaffende, denen kein Team kollegiale Rückmeldung gibt über die Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Intervision bedeutet normalerweise, sich unter seinesgleichen dem kritischen Blick zu stellen. Bei uns findet der Austausch interdisziplinär statt. Zehn Jahre ist es her, seit mir zuletzt jemand sagte, was er von meiner Arbeit hält. Damals hospitierte der Präsident des Landgerichts in Vorbereitung meiner dienstlichen Beurteilung. Heute nun war ein Landarzt, eben mein Bruder, zu Besuch in der Werkstatt des Richters. Auf dem Bahnsteig hält der Halbgott in Weiß jetzt dem Halbgott in Schwarz den Spiegel vor.

