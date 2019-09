Derzeit steht auf dem Kapitalmarkt ein Umstand infrage, der dort bis vor nicht allzu langer Zeit so selbstverständlich schien wie in der Welt der Physik die Schwerkraft: Wer sich Geld leiht, muss dafür Zinsen bezahlen. Doch seit der Finanzkrise scheint diese Regel schleichend ungültig zu werden. Plötzlich gibt es negative Zinsen, was heißt: Wer sein Geld verleiht, bekommt später weniger zurück.

Zunächst galt das nur für Staatsanleihen relativ solventer Länder. Doch mittlerweile ist die Sache längst auf Unternehmen umgeschwenkt, die sich Geld nicht bei Banken leihen, sondern bei Investoren. Als Siemens jüngst Anleihen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro ausgab, rissen sich die Großinvestoren darum – dabei machten die Anleger mit den Papieren Miese. Minus 0,315 Prozent für eine zweijährige Anleihe, das bedeutet, nach zwei Jahren bekommt ein Geldgeber, der 100.000 Euro investiert hat, nur 99.370 Euro zurück.

"Für viele institutionelle Investoren ist das eine willkommene Alternative zu Anlagen, bei denen sie noch mehr Geld verlieren würden", sagt Garth Friesen, Investmentchef bei III Capital Management, einem amerikanischen Hedgefonds, der sechs Milliarden Dollar Kundenkapital anlegt. Noch mehr Geld zu verlieren, gäbe es vor allem mit Staatsanleihen, also Schuldscheinen von Staaten. Deren Renditen sind noch tiefer im Minus als die der Unternehmen. Statt nach dem höchsten Ertrag suchen Großinvestoren aktuell nach dem geringsten Verlust. Dabei schrecken sie inzwischen nicht einmal vor Anlagen zurück, bei denen nicht sicher ist, dass die Schuldner zurückzahlen. Bloomberg-Analysten zählten schon 14 sogenannte Müllanleihen, also solche mit sehr hohem Risiko, die inzwischen negative Renditen abwerfen.

So mussten der Lack-Hersteller Axalta Coating Systems, der französische Telekommunikationskonzern Altice und der irische Wellpappeproduzent Smurfit vor einigen Jahren zwar hohe Zinsen bieten. Doch jetzt sind die Renditen der Papiere plötzlich negativ. Das geht so: Ein Unternehmen leiht sich 100 Euro auf fünf Jahre und gibt einen Schuldschein heraus, auf dem dieser Betrag steht. Das Unternehmen verpflichtet sich, jährlich fünf Prozent Zinsen zu zahlen. Doch weil viele Anleger jetzt plötzlich diese Anleihe kaufen wollen, steigt der Preis für das Papier bei Weiterverkauf auf 130 Euro. Die Summe der Zinsen, die das Papier über die verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit des Schuldscheins abwirft, ist aber niedriger als diese Prämie von 30 Euro. Der Anleger, der das Papier zu diesem Preis kauft, macht Verlust. Seine Rendite ist negativ.

Immer mehr Unternehmensanleihen haben von Anfang an negative Renditen

Große Teile des Kreditmarktes sind schon in diesen Sog geraten. Die Summe der Staatspapiere mit einer negativen Rendite ist auf weltweit 15 Billionen Dollar gestiegen, so eine Analyse der Deutschen Bank. Das entspricht mehr als viermal der Wirtschaftsleistung Deutschlands. Nach Berechnung der Handelsplattform Tradeweb sind über 40 Prozent der europäischen Unternehmensanleihen mit solider Kreditbewertung ein Verlustgeschäft für ihre Inhaber. Der Tag könnte nicht mehr fern sein, an dem nicht bloß Konzerne mit der Bonitätsnote A Papiere herausgeben, die von Anfang an negative Renditen haben.

Wie es so weit kommen konnte, das ist eine Geschichte, die mit der Finanzkrise beginnt. Die Notenbanken der Welt senkten infolge der Krise ihre Leitzinsen – das sind die Zinsen, zu denen sich die Banken bei ihnen Geld leihen. Die Notenbanker hofften, dass die Banken das Geld an Unternehmer weiterverleihen, die es investieren und so den Wohlstand mehren würden. Doch weil die Banken das aus Sicht der Notenbanken nicht genug getan haben, bestrafen die Notenbanken sie inzwischen. Wenn die Geschäftsbanken Geld bei etwa der Europäischen Zentralbank (EZB) parken (zu einem gewissen Anteil müssen sie das sogar), dann zahlen sie dafür Minuszinsen. Die Banken nennen das Strafzinsen. Erst in der vergangenen Woche erhöhte die EZB ihre Rate von minus 0,4 Prozent auf minus 0,5 Prozent. Einige Institute geben diese Gebühren inzwischen an ihre wohlhabenden Kunden weiter, an Kleinsparer bislang nicht.