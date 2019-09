Auf dem Weg in die fleischlose Gesellschaft ist die Metzgerei Fleishers so etwas wie eine Haltestelle auf offener Strecke. Sie liegt in der beliebten Wohngegend Park Slope im New Yorker Stadtteil Brooklyn und gehört zu den ersten "ethischen Metzgereien" des Landes. Jedes Tier, das hier zerlegt wird, lebte zuvor artgerecht in einer Herde. Es hatte viel Auslauf, es bekam Gras und Heu zu fressen statt Industriefutter voller Hormone und Antibiotika.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden