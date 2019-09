Als Stefan Sternberg das Bürgerhaus in Lübtheen betritt, zucken viele der Journalisten im Saal zusammen. Sein "Guten Morgen" sagt er nicht einfach – er schreit es beinahe. Dann läuft er zum Rednerpult, drückt den Rücken durch und startet eine Kriegserklärung. "Wir haben heute Morgen die Entscheidung getroffen", sagt Sternberg, "dass wir, nachdem die Verteidigung erfolgreich war, zum Angriff übergehen werden."

Sternberg, 35 Jahre alt, ist SPD-Landrat von Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Bei einem, der so nett ausschaut wie er, einem Mann mit schwarzer Modebrille und kurzem Haar, wirkt so viel Zackigkeit erst einmal überraschend. Aber in diesem Moment, im Bürgerhaus Lübtheen im Juli 2019, erlebt Sternberg nicht weniger als seine größte berufliche Herausforderung. Vielleicht eine der größten Herausforderungen, die einen Landrat überhaupt heimsuchen können.

Denn die Kriegserklärung gilt dem Waldbrand, der in jenen Stunden einige Hundert Meter entfernt auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz der Bundeswehr wütet. Eine Fläche von Hunderten Hektar steht in Flammen. Die Löscharbeiten werden erschwert vom ständig drehenden Wind – und davon, dass auf dem Gelände noch Munitionsbestände lagern. 2000 Einsatzkräfte sind im Dienst. Der Mann, der die Löscharbeiten koordinieren muss, ist er, Stefan Sternberg.

Woher nimmt man mit 35 Jahren das Wissen, was in so einem Moment zu tun ist?

Über den Waldbrand in der Lübtheener Heide, 50 Kilometer südlich von Schwerin, sprach im Sommer die ganze Republik. Noch in Berlin, teilweise sogar in Leipzig und Dresden war der Rauch, vom Wind weit nach Süden getragen, zu riechen. Das Erste sendete einen Brennpunkt, Medien in ganz Europa berichteten. Und immer wieder war Sternberg im Bild. Mindestens zweimal am Tag, manchmal häufiger erklärte er, wo und warum welche Brandschneisen gezogen wurden, er erläuterte Einsatzkarten und rügte Pressevertreter, die die Sperrzone um das Feuer überschritten. Am 3. Juli, drei Tage nach dem Ausbruch des Brands, sagte er schließlich: "Wir haben es im Griff, wir haben das Feuer eingekesselt." Der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns ging zu Ende, ohne dass eine Person verletzt oder auch nur ein Gartenzaun verkohlt wurde.

Ein Besuch bei Sternberg, ein paar Wochen danach. Sein Amtssitz in Parchim sieht so aus, wie man sich einen Amtssitz vorstellt, wenn man das Wort "Landrat" hört. Eine alte Dragonerkaserne aus dem 19. Jahrhundert, 148 Meter lang, drei Stockwerke, 569 Räume. Sternbergs Büro im linken Flügel des Gebäudes ist aufgeräumt, kein Blatt liegt quer, kein Stift lose herum. Sternberg wollte früher Innenarchitekt werden, vielleicht sind die Möbel deshalb so modern. Wie hat er diese Zeit verarbeitet, diesen Stress, diesen Druck im Sommer? "Natürlich", sagt Sternberg, "habe ich mir etwas anderes gewünscht, als im Alter von 35 Jahren Dörfer zu evakuieren und Löschpanzer der Bundeswehr anzufordern." Aber er wolle diese Erfahrung jetzt – da er sie nun mal machen musste – auch nicht missen. Dass man als Landrat einen Anruf bekommt: Es brennt im Wald! Dass man wenige Stunden später im Helikopter sitzt. Dass man von oben sieht, wie unten Munition explodiert, ein Baum nach dem anderen Feuer fängt. "Das war total unreal, diese Explosionen, wie beim Angriff der Klonkrieger bei Star Wars", sagt er. Damit die Bundeswehr eingreifen kann, ruft Sternberg noch am ersten Tag des Brandes den Katastrophenfall aus. Er bildet ein Einsatzteam, trifft alle Entscheidungen zusammen mit Feuerwehr und Bundeswehr.

Er wirkte dabei immer souverän, zwar angespannt, aber nicht hektisch. Das, sagt er, habe jedoch nicht immer seiner Gefühlslage entsprochen. "Als zum Beispiel am Dienstagabend der Wind drehte", sagt er, "und das Feuer drohte, den Ort Alt-Jabel einzuschließen, da wusste ich, du musst jetzt da reingehen – und du musst der Ruhigste von allen sein, dabei war ich eigentlich innerlich so ..." Er schweigt nun.

Katastrophen und deren erfolgreiche Bewältigung können Politikerkarrieren antreiben. Gerhard Schröder wurde 2002 auch deshalb wiedergewählt, weil er sich beim "Jahrhunderthochwasser" als Krisenmanager profiliert hatte. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig lobte, nachdem der Brand gelöscht war, Stefan Sternberg in den höchsten Tönen. Seit Längerem schon gilt er innerhalb der SPD Mecklenburg-Vorpommerns, deren Vize-Chef er ist, als Hoffnungsträger. Will er, irgendwann, in die Landespolitik?

Sternberg kokettiert jedenfalls gerne mit der Provinzialität des Jobs als Landrat. Mit fast kindlicher Freude erzählt er, wie er einige Tage nach dem Brand von Jugendlichen erkannt und nach einem Selfie gefragt wurde. Oder wie ihm ein Bundeswehrgeneral als Anerkennung seine Schulterabzeichen schenkte. "Das war cool", sagt Sternberg. "Ich war auf einmal nicht mehr der langweilige Landrat." Aber das will er als Scherz verstanden wissen. Denn er wird, wenn man ihn fragt, warum er Kommunalpolitik macht, schnell ernst, und leise. Er sagt dann: "Ich will, dass es da, wo man lebt, schön ist. Und ich wollte, dass es anderen nicht so geht wie mir." Wie meint er das?