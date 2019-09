Die zwei Männer, die um 208 Hektar Wald, neun Windkrafträder und auch ein bisschen um die Zukunft Deutschlands streiten, sind sich das erste Mal vor zwei Jahren begegnet. So erzählen es beide, unabhängig voneinander.

Es ist ein Mittwochabend im November 2017, als sich der Landschaftsgärtner Tobias Gruber, ein kräftiger Mann mit Glatze, heute 44 Jahre alt, vor dem Vereinshaus postiert. Um ihn herum drängen sich 120 Demonstranten, die ihm gebannt zuhören.

Gruber spricht wie immer frei. Er redet vom Kampf, von 1989, er sagt, dass es seine Pflicht als Staatsbürger sei, Widerstand zu leisten, wenn die Demokratie ausgehebelt werde. Seine Zuhörer applaudieren.

Der Mann, an den seine Worte gerichtet sind, steht drinnen im Vereinshaus, zwischen Infotafeln, in einem fast leeren Saal. Gruber hatte ihn am Telefon gewarnt, dass er nicht für seine Sicherheit garantieren könne. Aber Alex Pfeiffer, heute 38, ein schlanker Windkraft-Ingenieur mit Dreitagebart und Schwiegersohnlächeln, ist dennoch aus Berlin gekommen.

Pfeiffer hat schon in vielen Teilen Deutschlands gearbeitet, im Westen wie im Osten. Überall schlug ihm Wut entgegen, aber er sagt: So etwas wie in diesem November vor zwei Jahren habe er noch nie erlebt.

Irgendwann strömten die Demonstranten in den Saal, bliesen in ihre Trillerpfeifen und brüllten "Wir sind das Volk!". Mit ihnen zu sprechen war aussichtslos. Sie verweigerten jedes ernsthafte Gespräch. Irgendwann versperrte jemand von außen die Vordertür zum Saal, sodass dort niemand mehr rein- oder rauskam. Am Ende war Pfeiffer froh, dass er in sein Auto steigen und nach Berlin fahren konnte.

Der Protest, den Tobias Gruber entfacht hat, wirkt zunächst wie eine Provinzposse. Doch wenn man ihn sich genauer anschaut, kann er helfen, ein großes Rätsel zu verstehen, an dem viele verzweifeln: Ostdeutschland.

St. Gangloff hat 1200 Einwohner und liegt, eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern, in Ostthüringen, im Holzland, unweit von Jena und Gera. Ein hübsches Dorf, durchzogen von zwei Bächen, 753 Jahre alt und der Legende nach wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. Bislang wurde hier keine Geschichte geschrieben, meist ist Geschichte hier eher passiert. Die DDR überstanden, die Wende überlebt, in der Bundesrepublik gelandet.

Die Gangeldorfer – wie sie sich selbst nennen – hielten sich den Staat vom Leib und regelten ihre Probleme unter sich.

Bis vor wenigen Jahren die große Politik das kleine Dorf erreichte und ein Streit entbrannte, der sich um derzeit neun Windräder dreht, jeweils 239 Meter hoch. Die Firma ABO Wind, ein international agierender Windanlagenbetreiber mit Sitz in Wiesbaden, für dessen Berliner Büro Pfeiffer arbeitet, will sie auf einer Fläche von 208 Hektar errichten, zum Teil im dichten, von Kiefern und Fichten bewachsenen Wald, der St. Gangloff im Westen umschließt.

Gruber zitiert falsche Fakten und macht den Leuten Angst. Alex Pfeiffer

Alex Pfeiffer und die ABO Wind wollen die Windräder 2021 in Betrieb nehmen. Tobias Gruber will das verhindern.

"Ich bin Ökoaktivist, im Notfall kette ich mich an einen Baum oder trete in den Hungerstreik", sagt Gruber. Und lacht. Er liebt Provokationen, er ist ein Mann, der sich schnell in Rage redet. Binnen Minuten springt er von Merkel zu Hitler zu Luther zu Marx zum Kapitalismus. Manches gerät dabei durcheinander, doch das Gefühl, das Gruber mit vielen Gangeldorfern teilt, ist real: dass sie allein gegen ein ganzes System stehen und niemand sie hört. "Wir Gangeldorfer sind wie die Gallier", sagt Gruber. "Wenn es gegen die da oben geht, halten wir zusammen."

Alex Pfeiffer hingegen wirkt manchmal, als sei er in ein absurdes Theaterstück geraten, in dem er nicht zu Wort kommt, obwohl er es ständig versucht. Er sagt: "Von der Art und Weise her ähnelt Herr Gruber Donald Trump. Er zitiert falsche Fakten und macht den Leuten Angst. Ich habe ihn eingeladen, mit mir zu sprechen. Aber er wollte nicht."

"Mit Herrn Pfeiffer brauche ich nicht zu reden", sagt Tobias Gruber. "Wir haben ihm gezeigt, dass er sich vom Acker machen soll."

Wenn es gegen die da oben geht, halten wir zusammen. Tobias Gruber

Es ist ein ungleiches Duell: Pfeiffers millionenschwere Firma, die Windräder in Spanien, Frankreich und Argentinien baut, gegen Grubers gallisches Dorf. Doch die geplanten Windräder sind für Gruber und viele andere Gangeldorfer zu einem Symbol geworden. Einem Symbol dafür, dass man sich gegen "die da oben" zur Wehr setzen muss. Wie 89. Damals ging es darum, die Lügen der SED-Diktatur zu enttarnen, heute die der "Öko-Diktatur", wie er sie nennt.

Tobias Gruber ist gläubiger Christ. Zu DDR-Zeiten war er nicht in der Freien Deutschen Jugend, sondern in der Kirche. Mit 14 marschierte er bei einer Montagsdemonstration mit. Dann fiel die Mauer, und die Oppositionellen wurden zu Helden. Die Geschichte, so sieht Gruber das, hat ihm recht gegeben.