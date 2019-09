Es ist nicht die Gier nach mehr, sondern die Angst vor dem Immer-weniger, die das Steigerungsspiel aufrechterhält. Hartmut Rosa

Es droht eine wirtschaftliche Rezession. Und wir befinden uns in einer Klimakrise. Man könnte auch sagen: Das eine ist eine Krise des Wachstums, das andere eine durch Wachstum. Eine des Zuwenig und eine des Zuviel. Wie kann das sein?

Wer auf dieses Land schaut, kommt erst einmal nicht auf die Idee, dass hier der Wohlstand nicht genug wächst. In drei besonders erfolgreichen Reality-Shows dieses Jahrzehnts a) beriet ein älterer Herr Menschen, die sich für ihren Konsum in Schulden gestürzt haben; b) half eine ordentliche junge Frau den Leuten, ihre mit Waren aller Art überfüllten Wohnungen wieder auszumisten. Und dann schauten viele c) eine behäbige, aber sympathische Sendung, in der Rares gegen Bares getauscht wurde, damit mit dem Baren dann wieder etwas gekauft werden konnte, das man sich von der ordentlichen jungen Frau wenig später aus der Schublade ziehen lassen durfte.

Bei jenem Teil der Gesellschaft, der kein Reality-TV guckt oder nur heimlich, also den Wohlhabenden und Gebildeten, nimmt der Konsumstress eine andere Gestalt an, ist aber nicht minder anstrengend. Diese Menschen kaufen sich selten mehr, als sie sich leisten können, dafür kaufen sie mehr, als sie konsumieren können, und zwar aus Zeitmangel. Weswegen beispielsweise immer mehr Kleider in den Schränken hängen, die immer seltener getragen werden. Um das Geld, das man sich verdient hat, doch noch irgendwie wieder loszuwerden und die darin enthaltene gesellschaftliche Anerkennung zu materialisieren, nutzen diese Menschen dann beispielsweise jeden kleinsten Urlaub und jeden verdammten Brückentag, um irgendwohin in Urlaub zu fahren, wenigstens nach Barcelona oder im Winter zum Skifahren, wo sie die geschändeten Alpen traktieren.

Große Teile dieser Gesellschaft befinden sich ganz offenbar eher in einer Krempel- und Konsumkrise als in einer Konjunkturkrise.

Aber das ist ja nur das Leben. Daneben gibt es eine zweite Logik, der gehorcht jenes höhere Wesen, das wir verehren: die Wirtschaft. Und die darf alles Mögliche, nur eines nicht: stagnieren oder gar schrumpfen.