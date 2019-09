Kann eine Stadt die AfD überflüssig machen? In Augustusburg, 4500 Einwohner, in der Nähe von Chemnitz, sieht es so aus. Im Stadtrat gibt es die Partei nicht – weil sie hier nicht angetreten ist. Und darauf hält sich Dirk Neubauer, 48 Jahre alt und seit 2013 Bürgermeister, durchaus etwas zugute. Er sagt: "Dass es hier keine AfD gibt, liegt auch daran, wie die Stadt mit ihren Leuten umgeht."

