Es herrscht Grüßpflicht hier oben auf der Terrasse des alten Brückenwärterhäuschens. Kommt mir zumindest so vor. Ich grüße regelmäßig hinab zu den Booten, die an diesem sonnigen Tag durch die Nieuwe Heerengracht in Amsterdam gleiten: lange rot-weiße Touristenboote, Salonboote aus Holz mit Paaren, die etwas schüchtern vor ihren Champagnerflaschen sitzen, das nur halb besetzte "Smokeboat", dem ein süßlicher Geruch nach Marihuana folgt, ein Dingi mit drei Männern, die oberkörperfrei Dosenbier trinken und laut Techno hören. Sie alle bekommen ihre Begrüßung, mal ein freundliches Kopfnicken, mal eine gehobene Hand. Ob sie wissen, dass sie eigentlich den Falschen grüßen? Ich bin schließlich nicht der Brückenwächter, der im Zweifelsfall die Klappbrücke über den Kanal öffnen und schließen könnte. Ich übernachte nur in seinem ehemaligen Häuschen.

Innen verspielt: Das Amstelschutsluis © Julia Sellmann/​Lufthansa Magazin

Ich habe mittags eingecheckt, mithilfe eines Codes, der mir vom Sweets Hotel zugesandt wurde. Wobei es das Sweets Hotel gar nicht gibt. Eine Website gibt es. Über die kann man zurzeit 15 frühere Amsterdamer Brückenwächterhäuschen buchen, bald sollen es 28 sein.

Mehr als 60 Jahre lang hat in meinem Häuschen an der Hortusbrug, der Brücke, die zum botanischen Garten führt, ein Brückenwächter gesessen. Das Haus ist weiß und schwebt wie der Balken eines T über dem Wasser. Es wurde in den Fünfzigerjahren gebaut, von einem niederländischen Bauhaus-Architekten, der an schlichte Linien glaubte und große Fenster.

Nachdem Amsterdam ein zentrales, computergesteuertes Kontrollsystem für alle Brücken eingeführt hatte, standen die Brückenhäuser einige Zeit leer. Bis die Sweets-Hoteliers die Stadt überzeugten, sie ihnen zu verpachten. Solange die Stadt Brückenwärter brauchte, waren die Häuser spartanische Angelegenheiten: Es gab oft lediglich einen kleinen Schreibtisch, eine Toilette, mehr nicht. Meine Terrasse ist schon Luxus. Die Wärter haben ja in den Häusern nicht gewohnt, nur gearbeitet. Um sie als Unterkunft nutzen zu können, haben die Hoteliers sie nun mit einer minimalistischen Möbelgarnitur versehen. Bei mir in der Hortusbrug steht ein Designklassiker, der rot-blaue Stuhl von Gerrit Rietveld, und ansonsten nicht viel mehr: ein Doppelbett, eine kleine Küchenzeile mit Nespressomaschine und Minikühlschrank; Dusche und Toilette sind in einem Raum untergebracht, der anderswo gerade für einen Schrank reichen würde. Dafür habe ich viel Platz zum Hinausschauen, was ich dann auch ausgiebigst tue. Und nach dem engagierten Gegrüße fühle ich mich fast wie ein Teil der städtischen Infrastruktur, mit etwas Verantwortung für das Wohlergehen der Passanten auf dem Kanal.

Meine Unterkunft liegt mitten im Zentrum. Andere liegen am Stadtrand, im Grünen zwischen Bäumen und Feldern. Ein besonders spektakuläres Brückenhaus aus dem 17. Jahrhundert steht auf einer Mini-Insel in der Amstel, einem der zwei Flüsse, die durch die Stadt fließen. Einst waren die Häuser integraler Bestandteil Amsterdams. Die Brückenwärter sorgten dafür, dass man selbst mit großen Flussschiffen und Segelschiffen mitten ins Herz der Stadt fahren konnte: Sie sperrten den Verkehr, klappten die Brücken hoch und ließen die Boote hindurch. Oft radelten sie dann noch zur nächsten Brücke und öffneten auch diese.

Von diesen kurzen Sprints einmal abgesehen, war es eine gemütliche Existenz: Die Männer und Frauen, die hier arbeiteten, guckten manchmal stundenlang einfach auf den Kanal. Angeblich haben sich viele als Schriftsteller, Maler und Musiker versucht; oder es war andersherum, und der Job zog besonders viele Halbtagskünstler an.

Während ich den Nachmittag auf der Terrasse vertrödele, schaue ich den Wasserhühnern zu, die auf dem Kanal epische Kämpfe veranstalten, indem sie sich mit den Füßen gegenseitig sehr brutal unter Wasser zu drücken versuchen. Und ich bewundere die Schönheit der Stockrosen, die am Ufer durchs Straßenpflaster gebrochen sind und jetzt jeden Tag von Hunderten Touristen fotografiert werden.

Irgendwann öffnet sich, ganz ohne mein Zutun, die Brücke. Das tonnenschwere Pflaster wird mit einem surreal leisen Surren in die Luft gehoben. Ein riesiges mit Schutt beladenes Flussschiff schiebt sich den schmalen Kanal hoch. Links und rechts ist kaum mehr als ein Meter Platz. Das Boot schwenkt vor dem Brückenhäuschen in die Kurve ein, für einige Momente denke ich, es schrammt ins Ufer. Ein älterer Mann sitzt am Steuer und hebt lässig einen Finger zum Gruß.

Wer in Hotels am liebsten in der Anonymität verschwindet, ist in den Wärterhäuschen falsch. Hier kommt man wie kaum sonst irgendwo in Kontakt mit der Stadt. Die Blicke, die mir zugeworfen werden, sind freundlich, neugierig, ab und zu stoppt auch jemand und fragt, wie es sich hier am Fluss so lebt.

Als ich nachts nach einem Stadtausflug in mein Zimmer zurückkomme, ziehe ich aber die Vorhänge zu, auch wenn mancher Niederländer das anders handhaben würde.

Sweets Hotel Amsterdam Sweets Hotel Amsterdam Beim teuersten der Häuschen, dem Amstelschutsluis mitten in der Amstel, steht jemand mit einem kleinen Schlauchboot bereit, um beim Übersetzen auf die kleine Insel zu helfen. Das Haus kostet ab 950 Euro pro Nacht. Die günstigsten Häuschen gibt es schon ab 120 Euro pro Nacht, dasjenige an der Hortusbrug kostet mindestens 210 Euro. sweetshotel.amsterdam

Am Morgen, beim Kaffee, schaue ich den Fahrrädern zu, die in die Stadt ziehen; ein riesiges Peloton aus Männern in engen Anzügen, Frauen in Kostümen und Vätern, die drei Kinder gleichzeitig in ihrem Lastenfahrrad transportieren. Dann gehe ich noch einmal aus und verschwinde gleich nebenan im Grün des botanischen Gartens (der Eintritt ist für die Gäste des Hortusbrug-Hauses umsonst). Von der Terrasse meines Häuschens konnte ich schon direkt in das subtropische Gewächshaus auf die Sammlung australischer Bäume blicken. Im botanischen Garten finde ich nicht nur ein sehr nettes Frühstückscafé, sondern auch ein Schmetterlingshaus, in dem mich orangefarbene Fackelschmetterlinge aus Lateinamerika umschwirren. Wegen ihrer Farbe werden sie hierzulande "Fliegende Holländer" genannt.

So schillernd und transparent bekommt man Amsterdam nirgendwo sonst geboten.