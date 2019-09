Dieser Artikel ist Teil des ZEIT-ONLINE-Schwerpunktes "Wenn möglich, bitte wenden" zu Mobilität aus unserem Ressort X. Eine Auswahl weiterer Schwerpunkte finden Sie hier.



Im Jahr 2010, als Dirk Harbecke die ersten Teslas auf den Straßen sah, kam ihm die Idee fürs große Geld. "Ich hatte damals noch keine Ahnung, was Lithium ist", sagt der deutsche Start-up-Unternehmer, der eine Firma in Kanada gegründet hat. Aber er wusste, dass kein Elektroauto ohne das Element auskommt. Und darin sah er seine Chance.

Seine Rechnung war ganz einfach: Elektrofahrzeuge laufen mit Batteriestrom, und die gängigen Autobatterien werden mit Lithium gebaut, einem besonders leichten, weichen und chemisch reaktionsfreudigen Metall.

Also investierte Harbecke in eine Lizenz für die Lithiumförderung in der Nähe eines Sees in der kanadischen Provinz Ontario. Die Firma ist winzig, sie hat nur drei Mitarbeiter, aber der Gründer hat Großes mit ihr vor. "Wir sind in der Phase der Machbarkeitsstudien", sagt er. In zwei Jahren soll sein Unternehmen mit der Förderung des begehrten Stoffes beginnen. Der richtige Stoff für einen weltweiten Batterienboom – mit dem Harbecke reich werden will. So weit der Plan.

6.183 Kilometer von Harbeckes Claim entfernt, im nördlichen Harzvorland, rollt am Montagmittag eine Kolonne schwarzer Transportbusse in eine Industriehalle. Der Autokonzern VW hat Pressevertreter aus europäischen Ländern in sein Werk in Salzgitter geladen, damit sie der Eröffnung einer neuen Produktionsanlage für Auto-Batteriezellen beiwohnen. "Jetzt geht es richtig los mit der Elektrifizierung", sagt VW-Vorstand Stefan Sommer, der für das Ressort Komponenten und Beschaffung zuständig ist. Ingenieure in hellgrauen Werksjacken preisen die Technik ("die modernsten Verfahren der Welt"), und am Rand der Halle parken Zukunftsautos. Der batteriebetriebene Porsche Taycan (761 PS). Der angeblich CO₂-neutral hergestellte Kleinwagen ID.3. Ein elektrischer Käfer.

Die Vorführung passt bestens zur deutschen Klimadebatte. Nicht nur VW, sondern alle großen deutschen Automobilbauer steigen gerade auf elektrische Motoren um. VW setzt bei den Personenfahrzeugen bis auf Weiteres auf Batterien aus Lithium, Kobalt, Nickel und einer Reihe anderer Metalle. Die neue Anlage in Salzgitter soll Experimente mit der jeweils neuesten Batterietechnik erlauben. Für die Massenfertigung baut der Konzern, ebenfalls in Salzgitter, noch eine Fabrik – zusammen mit dem schwedischen Batterielieferanten Northvolt. Dort soll die Produktion 2023 anlaufen.

Momentan sieht es gut aus für Volkswagen, auch weil die Kosten für einige Rohstoffe sinken. "Lithiumpreise sind seit dem Ende des ersten Quartals im stetigen Fall", meldeten Anfang der Woche die Londoner Rohstoffmarktexperten von der Beratungsfirma CRU. Lithiumkarbonat war zuletzt um die 20 Prozent billiger als zu Jahresbeginn. Dabei sollte man eigentlich das Gegenteil erwarten: Wenn immer mehr Elektroautos auf die Straße kommen, müssten Nachfrage und Preis steigen. Doch weil gerade in China ein Subventionsprogramm für Elektroautos ausläuft, wird nicht mehr so viel Lithium bestellt. Aber das ist ein kurzfristiger Effekt.

Die deutsche Industrie ist der Macht der Monopolisten ausgeliefert

Mittelfristig zweifelt kaum jemand daran, dass der Bedarf an Batterien für Autos, Busse, Lastwagen, Schiffe, Flugtaxis und E-Roller in den kommenden Jahren massiv steigen wird. VW, Tesla, General Motors, BMW: In den vergangenen Jahren hat sich ein großer Hersteller nach dem nächsten der E-Mobilität verschrieben. Das Joint Research Centre der Europäischen Union prognostizierte Ende 2018, dass in zehn Jahren weltweit 200 Millionen E-Autos auf den Straßen führen, in 20 Jahren könnten es sogar 900 Millionen sein – gut fünf Millionen sind es heute. Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien werde um das Sieben- bis Fünfzigfache steigen, je nach Entwicklung der Nachfrage und der Technik. Lithium und die anderen Batterierohstoffe werden künftig also stark nachgefragt.

Am Montagmittag steht Frank Blome, Volkswagens Chef für Batteriefragen, im Werk in Salzgitter. Er sagt, dass er "absolut gar keine Probleme" sehe bei der Beschaffung von Batteriezellen und der notwendigen Rohstoffe. Diese Einstellung ist in der deutschen Industrie weitverbreitet. "Aktuell bestehen für Deutschland keine Engpässe bei der Rohstofflieferung und bei der Batteriezellenfertigung", sagt auch Matthias Wachter, der beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die Abteilung für Sicherheit und Rohstoffe leitet.

Das Szenario der deutschen Optimisten sieht so aus: In den vergangenen Jahren ist schon sehr viel Lithium, Kobalt und dergleichen gefördert worden. Die Bestände reichen noch für ein paar Jahre, denn noch ist das Geschäft mit E-Autos klein. Der wahre Boom steht erst noch bevor, und er startet von einem niedrigen Niveau.