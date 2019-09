Die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt haben sich politisch am Backstop festgefahren, an der Übergangslösung dafür, wie das Grenzregime zwischen Irland und Nordirland aussehen soll. Die Gestaltung dieser neuen Außengrenze der EU ist keine Nebensächlichkeit, gehört aber kaum zu den zentralen Problemen, mit denen Briten wie Europäer durch den Brexit konfrontiert werden. Es ist eine Ironie der politischen Symbolik, dass das Projekt einer Rückgewinnung der politischen Kontrolle über das eigene Land durch die Wiedererrichtung alter Grenzen, wie die Anhänger des Brexits ihr Projekt begründen, an der Ausgestaltung des damit verbundenen Grenzregimes ins Schlingern geraten ist.

Das in den Fünfzigerjahren begonnene Europaprojekt hatte – unter anderem – zum Ziel, den Grenzen zwischen den Mitgliedsstaaten die politische Brisanz zu nehmen. Davon hat schließlich auch die Beendigung des Nordirland-Konflikts profitiert. Es spricht vieles dafür, dass die Wiedererrichtung einer Grenze zum Wiederaufflammen des Konflikts führen wird. Der eine Teil der Brexit-Befürworter will sich deswegen ohne eine die Irische Insel durchtrennende Grenze von der EU abgrenzen, was freilich ein Widerspruch in sich ist, weil der britische Austritt aus der EU bei Verbleib der Republik Irland in ihr zwangsläufig auf eine EU-Außengrenze inmitten der Irischen Insel hinausläuft. Der von der EU ins Spiel gebrachte Backstop sollte Zeit verschaffen, diesen Widerspruch aufzulösen. Tatsächlich lässt sich eine solche Grenze nur vermeiden, wenn Irland oder ganz Großbritannien in der EU-Zollunion verbleibt. Beides, Backstop wie Verbleib in der Zollunion, wird aber von dem anderen Teil der Brexit-Anhänger abgelehnt, weil dies eine klare Abgrenzung von der EU verhindern würde. Indem die harten Brexiteers den Austritt auch ohne Abkommen in Betracht ziehen, setzen sie den Fortbestand Großbritanniens aufs Spiel: Die Schotten könnten einen No-Deal-Brexit für ein neuerliches Referendum über ihren Verbleib im Vereinigten Königreich nutzen, und auch eine wachsende Zahl von Nordiren könnte über die politische Vereinigung mit der Republik Irland nachdenken. Das wäre das Ende Großbritanniens. Die Zerschlagung des Vereinigten Königreichs, ein Projekt, an dem sich die kontinentaleuropäischen Mächte in der Vergangenheit die Zähne ausgebissen haben, hätten dann die Briten selbst zustande gebracht.

In jedem Fall hinterlassen die innerbritischen Konflikte ein politisch tief gespaltenes Land. Selbst wenn, worauf in Deutschland viele hoffen, der Brexit ins Wasser fallen sollte, wäre die EU nicht mehr dieselbe, die sie vor den Brexit-Auseinandersetzungen war: Jede britische Regierung wäre ein extrem schwieriger Verhandlungspartner, der in Brüssel mit Rücksicht auf die EU-Gegner zu Hause immer wieder Sand ins Getriebe der europäischen Maschinerie streuen würde. Und umgekehrt müsste jede britische Regierung, die ein guter Kooperationspartner in Brüssel wäre, mit Widerständen im heimischen Parlament rechnen. Die in der EU ohnehin starken Zentrifugalkräfte würden durch die dann noch stärker auf Ausgabenbegrenzung bedachten Briten anwachsen, und die britische Regierung würde dabei mit Sicherheit auf eine Reihe von Verbündeten zählen können. Ein schmales Budget für Brüssel und Widerstand gegen jede institutionelle Vertiefung wären der Preis für den Verbleib der Briten in der EU. Es gibt deswegen in Brüssel nicht wenige, die einen Brexit, welchen auch immer, vorziehen.

Herfried Münkler, geboren 1951, ist emeritierter Professor für Theorie der Politik an der Humboldt-Universität Berlin. Zuletzt veröffentlichte er zusammen mit Marina Münkler Abschied vom Abstieg im Rowohlt Verlag.

Das politische Scheitern Theresa Mays hat offengelegt, dass das auf dem Kontinent von vielen lange bewunderte politische System Großbritanniens für die Herausforderungen eines gespaltenen Landes wenig geeignet ist. Ein Wahlrecht, das knappe Mehrheiten privilegiert, ist in politisch zentralen Fragen auf nationalen Konsens angewiesen; solange dieser Konsens vorhanden ist, ist der überwiegende Teil der Wahlbevölkerung bereit, den Grundsatz "the winner takes it all"zu akzeptieren. Das ist bei einer politischen Spaltung nicht mehr der Fall, jedenfalls so lange nicht, wie die politischen Wunden des leave or remain nicht verheilt sind. Im Prinzip bräuchten die Briten für die Zeit nach der Entscheidung, wie auch immer sie ausgehen mag, ein auf Kompromiss hin angelegtes politisches System, wie es etwa das deutsche ist, eines, das den Ausgleich anstelle einer Politik der Zuspitzung prämiert. Der Volksentscheid hat Großbritannien in eine Lage gebracht, für deren Bewältigung seine politischen Institutionen ungeeignet sind. Als Faustregel gilt: Wo ein Mehrheitswahlrecht besteht, sollte auf Referenden grundsätzlich verzichtet werden; dagegen können auf dem Verhältniswahlrecht begründete politische Systeme sich Volksabstimmungen gelegentlich leisten. Beim Mehrheitswahlrecht hat jede Wahl Referendumscharakter; das genügt für die demokratisch erforderliche politische Polarisierung.

Warum aber hat eigentlich die Volksabstimmung über den Brexit das Vereinigte Königreich so tief gespalten? In der Regel wird diese Frage mit den wirtschaftlichen Folgen der EU-Grundfreiheiten beantwortet, und es wird auf die mit dem Brexit verbundene Hoffnung einer Rückgewinnung wirtschaftlicher Prosperität in den abgehängten Regionen verwiesen. Andere wiederum machen für die Ablehnung der EU-Mitgliedschaft die starke voluntative Komponente im politischen System Großbritanniens verantwortlich, die durch die ausgeprägte Regelstruktur der EU immer weiter eingeschränkt worden sei, sodass ein Teil der Bevölkerung sich durch Brüssel bevormundet gefühlt habe. Eine dritte Erklärung hebt auf die Erinnerung an das frühere Empire ab und verbindet diese Erinnerung mit der Erwartung, dass bei einem EU-Austritt die alten Zeiten wieder aufleben würden. Es dürfte die Kombination dieser drei Motive gewesen sein, die eine Mehrheit der Abstimmenden veranlasst hat, das Verlassen der EU dem Verbleib vorzuziehen.