Das Gesicht eines Bezirksabgeordneten von der CDU haben zahlreiche Eimsbüttler zuletzt durch die Windschutzscheiben ihrer parkenden Autos gesehen. Dort klemmte in den Wochen des Bezirkswahlkampfes ein Konterfei hinter dem Scheibenwischer, daneben ein Spruch: "SPD und Grüne wollen auch hier Parkplätze vernichten. Ich will das nicht." Kaum mehr als vier Monate ist das her, inzwischen machen die Christdemokraten in Eimsbüttel mit den Grünen gemeinsame Sache und verlangen, so steht es im Entwurf des grün-schwarzen Koalitionsvertrags, dass "fahrende und parkende Autos Platz abgeben: Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger, Platz für Bäume, Platz für sicheres Radfahren". Den Sozialdemokraten war die Verkehrswende der Grünen zu radikal, auch daran scheiterten die Koalitionsverhandlungen der beiden Parteien. Nun macht die CDU sie möglich.

