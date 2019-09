Die Gegend am U-Bahnhof Königsplatz in München ist ein guter Ort, um dem Zeitgeist nachzuspüren. An der Technischen Universität oder in der Pinakothek der Moderne etwa. Doch wer wissen will, was die Deutschen wirtschaftlich bewegt, der muss zu Dosenmais und H-Milch. In die neue Filiale von Penny.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden