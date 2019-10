Am Boden der Schier’s Passage klebt das letzte Lametta. Weiter hinten, am Terrassenhaus, stehen noch Bierflaschen, aufrecht und doch leer, wie das Viertel an diesem Morgen. Über alldem dreht sich eine Discokugel. Sie erinnert alle, die sich nicht mehr erinnern können, das sind vermutlich einige, was für eine monströse Party hier gefeiert wurde. Zu feiern gab es: den umjubelten Erbbaurechtsvertrag mit der Stadt, den zehnten Geburtstag der Besetzung, die keine mehr ist, weil jetzt hochoffiziell anerkannt, paragrafisch legitimiert.

