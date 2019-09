In der Serie "Die ZEIT-Rdeaktion entdeckt..." schreiben Nina Pauer, Britta Stuff, Francesco Giammarco und Alard von Kittlitz jede Woche im Wechsel über Beobachtungen aus ihrem Alltag.

Neulich sah ich mir im Kino ES – Kapitel 2 an, eine Verfilmung von Stephen Kings Horrorklassiker, in dem Pennywise, der "böse Clown", das Städtchen Derry heimsucht und dessen Kinder frisst. Der Film war großer Käse, man erschrak ein paarmal ordentlich, aber das legte sich nach einer Weile. Horror ist sowieso nicht das Gleiche wie Erschrecken, und Horror im Sinne von Schauder, Grausen, Entsetzen kam bei mir an keiner einzigen Stelle auf.

Warum fand ich das so schade, fragte ich mich. Die Antwort ist einfach: Grusel, Horror, Angst sind im Kino sehr genießbar, weil man genau weiß, dass irgendwann der Abspann laufen und das Licht angehen wird. Alles ist bloß ein vorüberziehender Spuk. Das unterscheidet den Film sehr vorteilhaft vom echten Leben, wo das Schreckliche nicht unbedingt aufhört und ganz am Ende nicht das Licht angeht, sondern der Vorhang fällt für immer. Man geht also eigentlich in Horrorfilme, um sich trösten zu lassen.

ES ließ mich nicht nur ungetröstet, sondern erst nachdenklich und dann ziemlich niedergeschlagen zurück. Ich vermute nämlich, dass dieser Film auch den meisten anderen Besuchern nicht den Schlaf raubt. Ich fürchte vielmehr, dass diese ganze Horrorfilmgeschichte insgesamt überholt ist, jedenfalls die mit dem Monster, das die Kleinstadt heimsucht. Diese rührende Story ist mit Haut und Haaren gefressen worden von unserer monströsen Gegenwart, in der die geschminkten, toupierten Clowns der Wirklichkeit die Macht übernommen und wir die Kontrolle verloren haben. Von unserer monströsen Gegenwart, in der wir regelmäßig echte Bilder sehen von echten Enthauptungen und echten Kinderleichen, in der wir Menschen irrsinnig lachend wissentlich und brutalstmöglich unsere eigenen Existenzgrundlagen verfeuern. Pennywise ist Entenscheiße im Vergleich.

Wenn ich heute selbst einen Horrorfilm schreiben sollte, würde ich eine Adaption von Ludwig Bechsteins Märchen Schab den Rüssel in die Kinos bringen, das kennt im Gegensatz zu ES kaum einer. In dem Märchen geht es um einen Bettler, der so lange erfolglos um Dukaten bittet, bis er dem Leibhaftigen selbst begegnet. Der Teufel gibt dem Bettler kein Geld, sondern eine Reibe. Wenn der Bettler sich damit über den Mund raspelt, fällt zwischen dem Blut und dem Gewebe auch Gold zur Erde. Der Bettler raspelt sich über die Jahre, wie man sich denken kann, so ziemlich die ganze Visage herunter.

Bei den Raspelszenen würde ich die Kamera nicht voll draufhalten und nur ein bisschen leise, grausige Musik darüberlegen, wenn der Bettler weint und ächzt, und den Rest der Fantasie des Zuschauers überlassen. Dann würde ich dazwischen immer Szenen zeigen, in denen sich der entstellte Bettler von dem Gold Balenciaga-Masken kauft oder Ferraris mit getönten Scheiben oder einen Privatjet. Und dann geht er wieder hinter den Vorhang und raspelt noch mehr ab, das Zahnfleisch und so weiter. Ich glaube, das könnte uns heute noch gruseln, da könnten wir ein bisschen was von unserer echten Wirklichkeit drin wiedererkennen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das Kino getröstet verlassen würde.