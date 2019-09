Woran noch mal erinnerte der Auftritt von Greta Thunberg beim Klimagipfel der UN und ihre Begegnung mit Angela Merkel am 23. September 2019? Genau, an ein ungleich größeres, aber doch ähnliches Ereignis, nämlich an Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms und sein Zusammentreffen mit der weltlichen Macht in Gestalt von Kaiser Karl V. am 17. April 1521. Der Kaiser war keineswegs ein Vertreter der katholischen Reaktion, sondern ein Reformer, nur waren ihm die Thesen des Herrn Luther viel zu radikal, man könnte auch sagen: Er empfand sie als Weckruf und erwartete zugleich ihren Widerruf. Selbst seinen Anhängern war Luthers Rede vor dem Reichstag dann "vil zu küne". Der hatte aber nur gesagt, was seiner Wahrheit entsprach: "Und solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es (...) die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen."

Aber wie war Martin Luther, ein unbedeutender Augustinermönch aus der ostdeutschen Provinz, überhaupt vor die Tore der Macht gelangt? Nun, er hatte ein paar klare Sätze gesagt, mit denen er die unerträglich gewordene Kluft zwischen Bibelwort und Machtgebaren offengelegt und so die Machtbasis der Kirche und des Reiches ("durch tirannei verschlunden und erschopft") angegriffen hatte.

Alles wie bei Greta also, auch sie brachten ein paar einfache Sätze vor die Tore der Macht, auch sie konnte dorthin einzig deshalb gelangen, weil bei den Mächtigen Worte und Taten so krass auseinanderfallen, auch sie sprach bei den UN "vil zu küne". Nur dass Greta sich nicht auf den Glauben beruft, sondern auf die Wissenschaft.

Und nun zu Karl V., also Angela Merkel. Sie antwortete auf Greta Thunbergs naturwissenschaftlich basierte Vorwürfe mit dem Rückzug in eine völlig andere Sphäre, dorthin, wo auch ein Molekül nicht mehr sein kann und sein darf als Material der Macht. Die ehemalige Klimakanzlerin sagte einen bemerkenswerten Satz, eigentlich eine Doktrin: "Aufgabe jeder Regierung ist es, möglichst alle Menschen mitzunehmen." Das kann man so sehen. Doch es kann durchaus auch die Aufgabe einer Regierung sein, ein ziemlich großes Problem zu lösen, und zwar durch Mehrheit, nicht durch Konsens.

Irgendwie ist in Deutschland der Gedanke abhandengekommen, dass Politik nicht nur darin besteht, den Willen des Volkes mittels Umfragen zu erahnen und dann gleich einer Servicekraft umzusetzen. Auch demokratische Politiker dürfen den Willen des Volkes prägen wollen, ja bearbeiten. Sie dürfen auch Widerstand erzeugen. Doch die gemutmaßte Mehrheit scheint zu einer absoluten Grenze der Politik geworden zu sein. An den Haustüren holen sich die Politiker ihre Marschbefehle ab. Wer das Volk nicht als Bürger anspricht, sondern als Kunden, macht keine Politik, sondern Dienstleistung. Und jeden Tag kommen Reklamationen.

Man muss das noch mal sagen, weil es in der Ära Merkel in Vergessenheit geraten ist: Demokratie ist Herrschaft auf Zeit mit Mehrheit. Die Ostpolitik, die Nato-Nachrüstung – alles Entscheidungen mit knapper Mehrheit, für die Politiker ihre Karrieren riskiert haben. Merkel aber setzt auf einen breiten Konsens, der einen ebenso breiten Kompromiss erfordert.

Wir wissen nicht, was Angela Merkel und Greta Thunberg miteinander beredet haben, aber vielleicht hat die junge Schwedin darauf hingewiesen, dass die Wissenschaftler im Vorfeld des Pariser Klimaabkommens bereits einen Kompromiss formuliert hatten. So schlimm, wie es dann doch gekommen ist bei der Erwärmung, hatten sie es seinerzeit nicht prognostiziert. Auf der Basis dieses Kompromisses formulierten die Staatschefs fast aller Länder dann einen politischen Kompromiss, an den sich freilich fast niemand hielt. Um diesem Kompromiss nun wiederum national Genüge zu tun, fand am vergangenen Freitag die Regierungskoalition in Berlin einen: Kompromiss.

So wird in immer neuen Kompromissverdünnungen die molekulare Wirklichkeit zum Verschwinden gebracht. Homöopolitik könnte man das nennen, weil die Politiker ja an die Wirkung glauben. Oder eben auch: Politik, wie man sie bisher kannte. Nur dass diese Politik von Greta Thunberg nicht mehr akzeptiert wird.