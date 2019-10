Man denkt an Paris, natürlich, vielleicht auch an San Francisco oder an seine Geburtsstadt Poitiers, aber wer assoziiert Michel Foucault schon mit Hamburg? Dass einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts ein bewegtes Jahr lang in der Hansestadt gelebt und gearbeitet hat, ist kaum bekannt; selbst in den umfangreichen Foucault-Biografien finden sich Hinweise auf diesen Lebensabschnitt allenfalls am Rande. Tatsächlich war der einjährige Aufenthalt als Direktor des Institut français de Hambourg vor genau sechzig Jahren nur eine kurze Etappe im Leben des Philosophen, doch retrospektiv erweist sich diese Zeit als bemerkenswertes Scharnierjahr: Es markiert den Abschluss seiner fünfjährigen Promotions- und Auslandsphase, der bald der wissenschaftliche wie öffentliche Durchbruch in Frankreich und schließlich eine weltweite Karriere folgten. In Hamburg schloss Foucault das Manuskript seines ersten großen, bis heute berühmten Buches Histoire de la folie ab, das 1961 mit dem Obertitel Folie et déraison in Frankreich und 1969 alsWahnsinn und Gesellschaft auf Deutsch erschien. Das Vorwort ist datiert:"Hambourg, le 5 février 1960", Hamburg, 5. Februar 1960.

