Es gehört zu den besonders waghalsigen Dingen im Leben, alles auf eine Karte zu setzen. Ein Hasardeur tut das. Er fordert das Schicksal heraus, er geht hohe Risiken ein, die er letztlich nicht kontrollieren kann. Er will im Handstreich gewinnen. Das ist sein Erfolgsmodell – oder auch sein Untergang.

Nach diesem Muster funktioniert die Karriere von Sebastian Kurz. Er setzte bisher immer sein gesamtes politisches Kapital auf sich selbst, auf eine Persönlichkeit, die zwischen Popstar und Erlöser changiert. Das war so, als er sich in einer Palastrevolte an die Parteispitze putschte und für sich das Recht reklamierte, alle Entscheidungen allein zu treffen. Das war so im Wahlkampf von 2017, als er sich als Garant dafür inszenierte, dass der Migrationsstrom versiege. Das war so, als er es wagte, mit den volatilen Freiheitlichen eine Koalitionsregierung einzugehen. Und das ist nun bei diesen vorgezogenen Neuwahlen so, da er das einzige Argument dafür verkörpert, der Volkspartei das Vertrauen zu schenken. Mit einem Unterschied: Früher versprach Kurz Veränderung, diesmal predigt er Kontinuität. Dieser Paradigmenwechsel hat ihm schwer zu schaffen gemacht. Plötzlich war aus dem Jäger ein Gejagter geworden, eine Zielscheibe für die Propagandapfeile der restlichen Parteien. Einer war in das Visier aller anderen Mitbewerber geraten. Wer einen Treffer landen konnte, warf triumphierend die Arme in die Höhe, als habe er einen Champion entthront.

Dieses Alleinstellungsmerkmal zeitigte jedoch auch Wirkung. Die Wahlkampfmaschine, ein hochsensibles Präzisionsgerät, lief nicht mehr so geschmiert wie zuvor, es schlichen sich Fehler und Schludrigkeiten ein, peinliche Enthüllungen brachten nervöse Parteimanager zum Zappeln. Mission Control, dieses Wunderwerk der Deutungshoheit, hatte erheblich die Kontrolle über die Dynamik der Auseinandersetzung verloren.

Im Grunde stellte sich in dem von kleinen Skandalen und groben Anwürfen überlagerten Wahlkampf aber nur eine einzige Frage: Mit welcher Partei wird Sebastian Kurz nach dem Urnengang eine Regierung bilden wollen? Kaum jemand bezweifelt, dass der Hasardeur am Sonntag als Erster über die Ziellinie stürmen wird. Die große Unbekannte lautet jedoch, wie groß sein Vorsprung sein und wie überzeugend sein Sieg ausfallen wird. Davon hängt ab, ob Kurz erneut ein riskantes Spiel für sich entscheiden kann.

Dafür sind er und sein Team selbst verantwortlich. In der euphorischen Stimmung des Kampagnenstarts, unmittelbar nachdem seine Regierung durch ein Misstrauensvotum aus dem Amt gekippt worden war, schraubten sich die Erwartungen immer höher. Fast befreit zeigte sich Kurz bei diesem Jubelhochamt. Der alte Egoshooter-Instinkt übernahm das Kommando: Jetzt erst werde er zeigen, was in ihm stecke.

Die Umfragen schienen dem selbstreferenziellen Politiker recht zu geben; selbst ein Erdrutschsieg schien vorstellbar. In der Intensivphase verflachte allerdings die Erfolgskurve, die gewohnte Souveränität geriet ins Wanken.

Fällt nun sein Wahlsieg deutlich hinter die Erwartungen zurück, wird er keinesfalls mehr über jene freie Hand verfügen, mit der er noch seinen ersten Regierungsversuch unternehmen konnte. Darauf lauert bereits die entmachtete, alte Elite der Volkspartei und formuliert innerlich schon ihre Forderungen an den Überflieger von gestern.

In jedem Fall aber muss sich Wahlsieger Kurz nun sehr genau überlegen, mit welchem Partner er sich in eine neuerliche Regierungsbildung wagen will. Alle Varianten bergen Risiken, einige davon lassen sich jedoch kalkulieren, andere hingegen kaum. Bei einer Partnerschaft mit den Sozialdemokraten etwa wären die Unsicherheiten weitgehend überschaubar. Macht sich Kurz hingegen an eine Neuauflage seiner Koalition mit den Freiheitlichen (in diese Richtung scheint er zu neigen), so muss er wissen, dass er sich an eine innerlich zerrissene Partei kettet, die mehr Affären am Hals hat, als ihr lieb sein kann.

Es wäre die Hasard-Variante der Koalitionsbildung. Wo und wann es zum Showdown kommt, darüber hätte Kurz keinerlei Kontrolle. Sein Ach und Weh wäre den blauen Rankünen mehr denn je ausgeliefert. Feiert Kurz am Sonntag einen Triumph, dürfte seine Spielernatur dennoch obsiegen, und er wird weiter seiner Glückssträhne vertrauen.