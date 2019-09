Neulich schaute ein Freund von mir, der ein kleines Hotel besitzt, irritiert auf den Koffer eines Gastes, aus dem eine Metallstange ragte. Reist jemand ab, kommt mein Freund immer zur Rezeption, um "Auf Wiedersehen" zu sagen. Die Metallstange kam ihm seltsam bekannt vor. "Kann es sein, dass Sie versehentlich den Kosmetikspiegel aus dem Bad eingepackt haben?", fragte er die Frau höflich und bestimmt in jenem "So was kann ja jedem Mal passieren"-Tonfall, der dem Gegenüber alle Möglichkeiten der Rehabilitierung offenlässt. "Das hier?", meinte sie erstaunt und zeigte auf die Metallstange, die aus ihrem Koffer schaute wie die Antenne eines entführten Roboters. "Das ist meiner. Den habe ich immer dabei." Dann lächelte sie und verschwand durch die Tür des Hotels, in dem nun ein Kosmetikspiegel fehlte. Abgeschraubt in Zimmer 14.

