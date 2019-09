Wien, Wels

Wie leicht alles zu sein schien, damals vor zwei Jahren. Erst hatte Sebastian Kurz die Österreichische Volkspartei (ÖVP) übernommen, hatte sie aus der ungeliebten Koalition mit den Sozialdemokraten geführt und einen Wahlkampf bestritten, in dem alles nach Plan lief. Er galt als Erneuerer des Landes, als Kämpfer gegen illegale Migration, und am Ende des Jahres war er Bundeskanzler. Mit 31 Jahren.

Zwei Jahre später ist Sebastian Kurz Altkanzler. Auch diesmal wieder der jüngste, den das Land je hatte. Und er führt einen Wahlkampf, der nicht vorgesehen war.

An diesem Sonntag finden in Österreich vorgezogene Neuwahlen statt, und Kurz steht vor einer paradoxen Situation: Wenn die Umfragen recht behalten, wird er die Wahl mit großem Vorsprung gewinnen, vielleicht bekommt er sogar mehr Stimmen als vor zwei Jahren. Trotzdem ist alle Leichtigkeit verflogen. Kurz sei dünnhäutig geworden, sagen jene, die ihn häufiger erleben, der Wahlkampf laufe nicht mehr so reibungslos. Und auf die Frage, was den mutmaßlichen Sieger nach der Wahl erwartet, antwortet einer, der Kurz berät: "Ein Scheißherbst."

Ein Samstagvormittag im oberösterreichischen Wels, 14 Tage vor der Wahl. In Frankys Bierstadl, auf einem Volksfest, wird Sebastian Kurz erwartet, doch bevor der Spitzenkandidat und Altkanzler im Festzelt eintrifft, darf ein junger ehrenamtlicher Bürgermeister der ÖVP auf der Bühne erzählen, wie ihn "der Sebastian" überrascht und auf dem Handy angerufen habe, um ihm zu seiner Wahl zu gratulieren. "Der ist tatsächlich am Boden geblieben", sagt er. Fast wortgleich steht es auf den Plakaten, mit denen die Volkspartei wirbt. Kurz und sein Team überlassen ungern etwas dem Zufall. Nur der Bürgermeister von Wels ist nicht in Frankys Bierstadl erschienen; kein Wunder, er ist Mitglied der FPÖ.

Mit den sogenannten Freiheitlichen hat Kurz 18 Monate lang regiert, gegen viele Widerstände, auch in den eigenen Reihen. Immer wieder waren rechtsextreme Vorfälle in der FPÖ bekannt geworden, ebenso ihre Verbindungen mit der äußersten Rechten. Dann bereitete "Ibiza" der Koalition ein vorzeitiges Ende. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel veröffentlichten ein Video, das den früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als offensichtlich korrumpierbaren Handlanger einer russischen Oligarchin vorführte. Kurz beendete die Zusammenarbeit. Und die FPÖ revanchierte sich, indem sie den Kanzler gemeinsam mit den Sozialdemokraten per Misstrauensvotum stürzte.

"Wir wollen unseren Kanzler zurück", lautet der Slogan der ÖVP

Vom "Ibiza-Video" zum Kurz-Sturz: In Wels erinnert die Volkspartei mit einem kurzen Film an diese Vorgeschichte der bevorstehenden Wahl. "Die Sozialdemokratische Partei handelt gegen den Willen des Volkes", heißt es in dem Film. Ein Redner fordert anschließend: "Es ist Zeit, dass wir uns unseren Kanzler zurückholen." Auch im Internet kann man Kurz mit einem Mausklick und der Aussage unterstützen: "Ich will meinen Kanzler wieder!"

Erst wurde er von der FPÖ betrogen, dann von der SPÖ gestürzt – Kurz als Opfer, das ist der eine Teil der Wahlkampfgeschichte, die von der ÖVP erzählt wird. Kurz selbst sagt dazu in Wels: "Wir haben versucht, das mit Würde zu ertragen." Der andere Teil der Geschichte ist raffinierter. Die Strategen der Volkspartei suggerieren, dass Kurz bis heute der legitime Kanzler der Republik sei und das Parlament kein Recht gehabt habe, ihn abzusetzen. "Rot-Blau hat bestimmt. Das Volk wird entscheiden", plakatierte die ÖVP unmittelbar nach seinem Sturz. Rot und Blau sind die Farben von SPÖ und FPÖ.

Indem er das Volk gegen die Abgeordneten in Stellung bringt, versucht Boris Johnson gerade, Großbritannien aus der EU zu führen. Donald Trump ist mit dieser Methode Präsident geworden. Es ist der Sound des Populismus, den auch Kurz anklingen lässt. Nach seiner Abwahl wäre er normalerweise wieder Abgeordneter geworden. Aber Kurz hat das Mandat demonstrativ zurückgegeben und ist stattdessen durchs Land gefahren. Der Kanzler hat sich unter sein Volk gemischt.

"Wir wollen unseren Kanzler zurück!" Der Slogan ist eine Anmaßung, aber zugleich verrät er Ratlosigkeit. Im Jahr 2017 verkörperte Kurz den im Land weitverbreiteten Wunsch nach Veränderung und einem neuen Anfang. Die bis dahin regierende große Koalition hatte sich in den Augen vieler Wählerinnen und Wähler erschöpft. Kurz stellte eine Alternative in Aussicht. Schon vor der Wahl war er der FPÖ weit entgegengekommen. Im Wahlkampf hatte er fast ausschließlich über Migration, den politischen Islam und Versäumnisse bei der Integration gesprochen.

Kurz ist beliebt, aber er weiß nicht, mit wem er nach der Wahl regieren soll

Und nun? Die Koalition mit der FPÖ ist spektakulär zu Ende gegangen; die Migration ist als Thema nicht mehr so dominant wie 2017; und Kurz’ Bilanz als Reformer ist umstritten. Außerdem hat er innerhalb von zwei Jahren nun schon den zweiten Koalitionspartner verschlissen. Entsprechend unklar sind die Perspektiven. Mit wem will Kurz in den kommenden Jahren regieren? Und vor allem: wofür?

Im Festzelt in Wels spricht Kurz über den Klimawandel, den er aus der Perspektive einer Bäuerin zusammenfasst. Die habe ihn gefragt: "Warum müssen wir Fleisch aus Südamerika importieren?" Gern bezieht sich Kurz in Reden auf die Heimat, die man schützen müsse, doch zugleich versichert er, dass er "immer neue Steuern und Verbote" ablehne. Auch sei er dagegen, "Pendler und Autofahrer zu bestrafen, nur weil sie in Wien nicht im ersten Bezirk wohnen".