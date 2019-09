Sie schleichen sich durch den dunklen Wald. Ich halte es keinen Tag mehr aus, hatte sie ihm oben auf dem Hügel in Zánka gesagt, dem Dorf am Plattensee. Bis hierhin, an die Grenze zur Republik Österreich, waren sie jetzt gemeinsam gekommen. Fast geschafft. Die beiden Soldaten bemerkt das Paar erst, als sich zwei Gewehre auf sie richten.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden