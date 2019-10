DIE ZEIT: Herr Wolf, die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit Sebastian Kurz an der Spitze hat die Parlamentswahl gewonnen und mit rund 37 Prozent noch besser abgeschnitten, als es die Umfragen vorausgesehen hatten. Hat Sie das Ergebnis überrascht?

Armit Wolf: Überraschend ist, dass sich durch die starken Zugewinne der ÖVP wie auch der Grünen eine neue Koalitionsoption auftut, nämlich Türkis-Grün (Türkis steht für die ÖVP, Anm. d. Red.), mit der niemand gerechnet hatte. Außerdem hat die Freiheitliche Partei (FPÖ) mehr Stimmen verloren als erwartet.

ZEIT: Zuletzt hatte die ÖVP mit der FPÖ regiert, einer weit rechts stehenden Partei. Ist Österreich mit dieser Wahl wieder mehr in die politische Mitte gerückt?

Wolf: Das weiß ich nicht genau. Hunderttausende Wähler, die von der FPÖ enttäuscht waren, sind zur ÖVP gewandert. Aber inhaltlich gab es in den vergangenen zwei Jahren keine dramatischen Unterschiede zwischen den beiden Parteien, schon gar nicht beim zentralen Thema Migration. Unterschiede gab es im Stil und im Auftreten. Österreich ist strukturell ein konservatives Land, es gab mit Ausnahme der 1970er-Jahre nie eine linke Mehrheit.

ZEIT: Kurz spricht oft über Migration und österreichische Identität. Hat er der FPÖ die Themen geklaut?

© Florian Schroetter/​EXPA/​dpa

Armin Wolf, 53, moderiert die Abendnachrichten im ORF und ist einer der profiliertesten österreichischen Journalisten.

Wolf: Das war ganz sicher die Basis seines Wahlerfolgs 2017. In der Flüchtlingskrise 2015 hat sich Kurz neu positioniert, seither vertritt er eine sehr restriktive Migrationspolitik, anders als in den Jahren davor, als er Staatssekretär für Integration und Außenminister war. Auch rhetorisch hat es bei ihm eine deutliche Verschiebung nach rechts gegeben.

ZEIT: Die Koalition mit der FPÖ war von Anfang an umstritten und hat nur anderthalb Jahre gehalten. Warum lasten die Wählerinnen und Wähler Kurz das nicht an?

Wolf: Er hatte mit der Ibiza-Affäre, an der die Regierung zerbrochen ist, selbst nichts zu tun. Außerdem ist Sebastian Kurz ein fabelhafter politischer Kommunikator, der über ein bemerkenswertes Talent verfügt, eine politische Erzählung zu formulieren und überzeugend zu vertreten. Was seine Kritiker rechtspopulistisch nennen, ist für seine Anhänger "Politik mit Hausverstand". Auch sein Kommunikationsteam ist allen anderen Parteien in Österreich technisch und strategisch weit überlegen. Kurz’ Erfolg ist in erster Linie eine fantastische Kommunikationsleistung.

ZEIT: Können andere Parteien in Europa von Kurz lernen, wie man radikal rechte Parteien bekämpft? Die FPÖ ist von 26 auf 16 Prozent abgestürzt.

Wolf: Offenbar ist die Übernahme von Themen rechtspopulistischer Parteien in der Präsentation eines zivilisierten bürgerlichen Politikers für viele Wähler attraktiv. Außerdem kann man von Kurz lernen, dass politische Kommunikation eine immer größere Rolle spielt. Die ÖVP verdankt mindestens ein Drittel ihres Erfolgs der Person von Sebastian Kurz.

ZEIT: Man könnte das Ergebnis der FPÖ auch anders deuten: Die Partei hat trotz aller Skandale und rechtsextremen Ausfälle in ihren Reihen immer noch 16 Prozent bekommen.

Wolf: Das Ergebnis ist für die FPÖ ein Fiasko. Aber Sie haben recht, diese 16 Prozent scheinen der harte Kern der FPÖ-Wähler zu sein – ganz egal, was die Partei macht. Für diese Wähler ist die FPÖ die einzige glaubwürdige Bastion im Kampf gegen Zuwanderung, Islam und angeblichen "Tugendterror".

ZEIT: Während Kurz und die ÖVP überdurchschnittlich stark von Älteren und weniger Gebildeten gewählt wurden, haben viele Junge und Akademiker für die Grünen gestimmt, die zweite große Wahlsiegerin. Ist das ein Zeichen dafür, dass Österreich auseinanderdriftet?

Wolf: Diese Polarisierung kann man ja zurzeit in vielen Ländern beobachten. Etwa die Hälfte ihrer Stimmen verdanken die Grünen wohl ihrer heimlichen Spitzenkandidatin Greta Thunberg, ihr müssten sie eigentlich mehrere Blumensträuße schicken. Die Klimapolitik war im Wahlkampf praktisch das einzig durchgehende Thema. Dazu kam die eklatante Schwäche der Sozialdemokratie und ein fulminanter Wahlkampf des grünen Spitzenkandidaten Werner Kogler.

ZEIT: Müssen die Grünen jetzt mitregieren?

Wolf: Eines der zentralen Themen der Grünen im Wahlkampf war, dass sie die Neuauflage einer Koalition von ÖVP und FPÖ verhindern wollen. Wenn sie das ernst nehmen, müssten sie jetzt eigentlich mitregieren. Trotzdem wird es sehr schwierig.

ZEIT: Was spricht gegen Türkis-Grün?