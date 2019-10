Amerika und England sind die ältesten Demokratien auf Erden, Israel ist die einzige in Nahost. Trump, Johnson und Netanjahu sind mit den Mitteln der Demokratie an die Macht gekommen; seitdem verteufeln sie Parlament, Justiz und Medien als Volksfeinde. Die drei Machtmenschen kämpfen jetzt ums Überleben. Das ist die eine gute Nachricht in üblen Zeiten, da die liberale, also machtbegrenzende Demokratie weltweit im Feuer steht. Die zweite kommt aus Wien, wo die "Freiheitlichen" – welch Etikettenschwindel! – haushoch gegen den alt-neuen Kanzler Kurz verloren haben.

Donald Trump: Der ist eine Schmach für ein Land, das trotz Krieg und Bürgerkrieg, Rassismus und McCarthyismus noch immer mit der Verfassung von 1787 lebt, derweil in Europa Hunderte zerrissen worden sind. Trumps Prinzip ist die Selbstermächtigung, sein Stil der Rufmord an Gegnern und Gerichten.

Der Staat als persönliche Beute steht nicht im Programm

Der Verfassungsstaat aber kuscht nicht. Immer wieder haben Bundesgerichte den Usurpator konterkariert. Die Medien kann Trump nicht einschüchtern. Die Opposition hat 2018 das Repräsentantenhaus erobert und nun ein Impeachment-Verfahren wegen der Ukraine-Affäre eingeleitet. Die Gewaltenteilung greift, der zynische Populismus stößt an seine Grenzen.

Boris Johnson: Der ist Donald Trump mit Eton- und Oxford-Abschluss. Auch er gedachte das Parlament auszuhebeln. Er hat jede Abstimmung dort verloren. Dann das Verdikt des Obersten Gerichts, das ihm einstimmig beschied: Die Entmachtung des Parlaments per Zwangsurlaub war eine Todsünde wider Brauch und rule of law, die seit 1215 besagt: Der Regent steht nicht über, sondern unter dem Gesetz. Ein Abgeordneter triumphierte: "Der Premier hat das Recht attackiert, aber das Recht hat gewonnen."

Benjamin Netanjahu: Kein Premier hat länger regiert. Unter ihm wuchs das Land zu einer Hightech-Großmacht heran; der Herr über nur neun Millionen Israelis spielt in der Weltliga der Trumps und Putins. In der eigenen Region konnte er einstige Todfeinde wie die Saudis in eine stille Allianz einbinden. Auch Netanjahu wähnte sich jenseits des Gesetzes, auch er verwechselte den Staat mit seiner Person. Ihm stehen drei Anklagen wegen Bereicherung und Bestechung ins Haus; in dieser Woche will die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob "König Bibi" den Staat für die eigenen Interessen missbraucht hat. Im Wahlkampf, den er knapp verlor, meldete sich die Armee. Der hatte er in einem durchsichtigen Ablenkungsmanöver befohlen, einen Krieg gegen Gaza vorzubereiten, um sich als Retter der Nation zu brüsten. Diskret signalisierte ihm der Generalstab, er werde nicht das Wohlergehen des Volkes riskieren, um ihm den Wahlsieg zu schenken. Auch hier griff eine Art der Gewaltenteilung. Der Plan ging zusammen mit Netanjahus Glaubwürdigkeit in den Schredder.

Wir sorgen uns zu Recht über den Vormarsch der Autoritären. Russland, China und die Türkei sind zwar "eingepreist". Aber auch Amerika und Großbritannien, Brasilien und Indien, Ungarn und Polen? Das vorläufige Fazit: Die liberalen Demokratien sind nicht so marode wie ihre Vorgänger in der Zwischenkriegszeit, die von Portugal bis Polen zu Führerstaaten mutierten. Ermutigend sind auch der unglaubliche Kurz-Sieg in Österreich und die neue Regierung Italiens ohne den National-Demagogen Salvini.

Doch ist die Schlacht nicht gewonnen. Schlimmstenfalls könnte das Trio der Angeschlagenen – Trump, Johnson, Netanjahu – im Amt bleiben. Trump freut sich schon heute auf das Impeachment. So kann er monatelang Twitter und TV beherrschen, um seinen stärksten Widersacher Joe Biden zu diskreditieren. Der soll als Vizepräsident zugunsten der anrüchigen Geschäfte seines Sohnes Hunter in Kiew interveniert haben. Ist Biden senior weg, werden die Demokraten einen Linksausleger nominieren, der eine zweite Trump-Amtszeit nachgerade garantiert. Den schamlosen Johnson müsste ein Parlament kippen, das sich stets als Chaostruppe entpuppt hat – als Spiegelbild einer zerrissenen Nation. "Bibi" wankt, doch könnte sich dieser Meistermanipulator im Patt der Parteien abermals durchschlängeln.

Die Parlamente mögen versagen, aber die Institutionen des Rechtsstaates halten stand. Zudem spürt das "gemeine Volk", dass etwas faul ist im Staate, wenn dessen Diener Anstand und Moral opfern, um ihre Machtgelüste durchzusetzen. Der Staat als persönliche Beute seiner Angestellten steht nicht im demokratischen Programm.