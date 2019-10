Es kommt nicht so oft vor, dass plötzlich ein Posten besetzt werden muss, der die Geschicke der Währungsunion für fast ein Jahrzehnt prägen könnte. Nun ist der Fall eingetreten. In der vergangenen Woche hat Sabine Lautenschläger, Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB), überraschend ihren Rücktritt erklärt. Seither ist man in Berlin mit der Suche nach einem Nachfolgekandidaten beschäftigt – oder nach einer Nachfolgekandidatin, denn bislang gab es in dem sechsköpfigen Direktorium nicht sehr viele Frauen. Lautenschläger ist dort, wie auch im EZB-Rat, dem neben dem EZB-Direktorium noch die Chefs der 25 Notenbanken des Euro-Raums angehören, die einzige.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden