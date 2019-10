DIE ZEIT: Sie haben 2500 Schüler an 39 Schulen im Ruhrgebiet befragt, um herauszufinden, welche Rolle ethnische Herkunft bei gewaltsamen Konflikten unter Jugendlichen spielt. Was für ein Ergebnis hat Ihre repräsentative Studie?

Clemens Kroneberg lehrt Soziologie an der Universität Köln.

Clemens Kroneberg: Physische Gewalt an Schulen kommt relativ selten zwischen Jugendlichen unterschiedlicher ethnischer Herkunft vor. Sie tritt eher zwischen Schülern gleicher Herkunft auf.

ZEIT: Also nicht die einen gegen die anderen? Das ist ja die vorherrschende Perspektive in der Öffentlichkeit.

Kroneberg: Es gibt eine einschlägige Sichtweise auf ethnische Vielfalt, eine Konfliktbrille. In der Öffentlichkeit wie in der Wissenschaft. In der Forschung wurde bisher oft davon ausgegangen, dass es in Schulen mit großer Vielfalt auch ein größeres Konfliktpotenzial gibt; dass es zwischen einzelnen Gruppen quasi um die Vorherrschaft auf dem Pausenhof geht. Aber das sind Projektionen aus der Erwachsenenwelt, die zu vorschnellen Urteilen führen. Gewalt an Schulen ist keine Folge ethnischer Vielfalt.

ZEIT: Tragen Lehrer auch diese Konfliktbrille?

Kroneberg: Auseinandersetzungen werden stärker wahrgenommen, wenn die Beteiligten unterschiedlicher Herkunft sind. Konflikte zwischen Schülern gleicher Herkunft erfahren nicht so viel Aufmerksamkeit oder werden häufiger ausgetragen, ohne Lehrer hinzuziehen.

ZEIT: Wie haben Sie physische Gewalt in Ihrer Studie definiert?

Kroneberg: Wir fragten: "Wer schlägt oder tritt dich manchmal?" und "Wen trittst oder schlägst du manchmal?" 39 Prozent der Befragten waren weder als Opfer noch als Täter involviert. Dennoch ist physische Gewalt in den siebten Klassen noch weitverbreitet. Das nimmt aber kontinuierlich ab, bis zur zehnten Klasse, in der weniger als zehn Prozent der Schüler angeben, Mitschüler aus demselben Jahrgang manchmal zu schlagen oder zu treten.

ZEIT: Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Schulformen?

Kroneberg: In Hauptschulen findet sich Gewalt zwar etwas häufiger, aber physische Gewalt wird in allen Schulformen ausgeübt.

ZEIT: Und warum kommt Gewalt häufiger innerhalb einer ethnischen Gruppe vor?

Kroneberg: Zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft gibt es häufiger Abneigung, diese führt aber nicht zu Gewalt. Man geht sich eher aus dem Weg und hat nicht so viel miteinander zu tun. Schüler, die unter sich bleiben, verbringen mehr Zeit zusammen. Sie geraten häufiger in Situationen, in denen es zu Provokationen und Statuskämpfen kommt.

ZEIT: Was sollten Lehrer und Politiker tun?

Kroneberg: Kommt es zu Auseinandersetzungen, sollte man nicht gleich bürgerkriegsähnliche Zustände auf dem Pausenhof befürchten. Man sollte versuchen, diese Konflikte als das zu sehen, was sie sind: Bei vielen Jugendlichen auf engem Raum kracht es eben auch mal. Eine Rolle spielt dabei der offene Ganztag, die Nachmittage sind weniger strukturiert als die Vormittage, bei einigen Jugendlichen geht die Selbstkontrolle im Laufe des Tages in den Keller. Das heißt natürlich nicht, dass man die ernsteren Vorfälle nicht konsequent verfolgen muss. Wichtig ist, für ein gutes Schulklima zu sorgen. Dafür ist entscheidend, diejenigen Schüler, die in ihrer Stufe besonders einflussreich sind, zu einer Einstellung zu bewegen, die Gewalt klar ablehnt. Die Schüler müssen lernen, Konflikte anders auszutragen.