An einem Donnerstag im Mai 2018, Christi Himmelfahrt, wird der Mann, dessen Leben sich meist im Schatten abspielt, gleich zweimal ins Licht gezerrt. Es ist noch früh am Morgen in Berlin, Hajo Seppelt, Dokumentarfilmer der ARD, sitzt mit einem Informanten an der Spree, hinter ihm liegt der Dom. Plötzlich klingelt sein Handy: Ein Kollege berichtet von Problemen, die Bestätigung seines Visums für die Fußballweltmeisterschaft in Russland sei ins Stocken geraten.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden