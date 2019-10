Der Tag, an dem Torsten Wolf glaubt, für immer seine Heimat und seine Familie zu verlassen, ist der 18. Mai 1988, ein Mittwoch. Wolf hatte am Abend die Tür abgeschlossen, so wie immer, und doch steht am frühen Morgen ein fremder Mann in seiner Wohnung und sagt: "Ziehen Sie sich an, es geht los!"

Er sei von der Abteilung Inneres, sagt der Mann, mit ihm fährt Wolf zum Bahnhof Ilmenau. Dort kauft er sich eine Fahrkarte nach Gießen, über Erfurt und Bebra, so als sei dies eine ganze normale Sache. Danach nimmt ihm der Mann den Personalausweis ab und gibt ihm eine provisorische Bescheinigung, den PM12, für den Grenzübertritt.

"Damit war ich aus der Staatsbürgerschaft entlassen, also quasi staatenlos", sagt Torsten Wolf.

Heute, mehr als 30 Jahre später, sitzt er in einem Beratungszimmer im Dachgeschoss des Thüringer Landtags, dort, wo die Linke-Fraktion ihre Büros hat. Wolf ist Abgeordneter der Partei, die einst SED hieß. In der DDR hatte die SED die Macht.

Neben Wolf sitzt Frank Kuschel, sein Fraktionskollege. Er klingt nüchtern, fast amtlich, als er sagt: "Das, was Torsten passierte, lief eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab." Er selbst habe ja damals die nötigen Papiere für einige Ausreisende unterschrieben, immer mit F. K. "Das Kürzel hat für meinen echten Namen gestanden – und für den Tarnnamen Fritz Kaiser."

Frank Kuschel war an dem Tag, als bei Torsten Wolf ein fremder Mann in der Wohnung stand, stellvertretender Bürgermeister von Ilmenau und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Und er war in diesen beiden Funktionen für die sogenannte Bearbeitung der Antragsteller in der Stadt zuständig. Er und Wolf standen an der unsichtbaren Front, die mitten durch die DDR verlief, auf verschiedenen Seiten.

Der eine wollte ausreisen.

Der andere schikanierte die, die ausreisen wollten.

Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, sind sie Genossen, Fraktionskollegen, und sprechen erstmals öffentlich darüber, wie sich damals, in der kleinen Stadt Ilmenau am Rande des Thüringer Waldes, ihre beiden Leben berührten. Sie reden darüber, wie der eine zum Täter wurde und der andere zum Opfer.

Frank Kuschel, massige Gestalt, Bart, bulliges Gesicht, ist mit kurzer Hose, kurzärmeligem Hemd und Sandalen gekommen. Er spricht laut und impulsiv. Torsten Wolf, hochgewachsen, sportlich, Brille, trägt ein Jackett zur Jeans. Er redet leise, angespannt, als er beginnt, seine Geschichte zu erzählen.

Im Frühjahr 1988, kurz vor seiner Ausreise, ist Wolf knapp 20. Er arbeitet als Instandhaltungsmonteur für die Ilmenauer Wasserwirtschaft und trägt eine Frisur, die nach Punk und Rebellion aussehen soll. Seit der achten Klasse engagiert er sich in einer kleinen Umweltgruppe der evangelischen Kirche, ein halbes Dutzend Jugendliche, sie legen Pflanzgärten an, registrieren Bäume für ein Kataster, nehmen Wasserproben, geben sogar eine kleine Zeitung heraus.

Damit befindet er sich automatisch im Visier von Frank Kuschel. Der Vizebürgermeister ist 27, natürlich SED-Mitglied. Er leitet bei der Stadt die Abteilung Inneres, ist zuständig für Feuerwehr, Wohnungswirtschaft – und den politischen Gegner. Er steht im ständigen Kontakt zur Kreisdienststelle der Staatssicherheit.

Im März 1988 hat sich Kuschel gegenüber dem MfS als IM verpflichtet, als "inoffizieller Mitarbeiter zur politisch-operativen Durchdringung und Sicherung des Verantwortungsbereichs". Sein Hauptziel: Leute wie Wolf. In der handschriftlichen Erklärung des IM "Fritz Kaiser" ist nachzulesen: "Mir ist bewusst, dass der Gegner durch die Organisierung und Inspirierung von übersiedlungsersuchenden DDR-Bürgern einen politischen Untergrund und eine innere Opposition schaffen will. Deshalb sehe ich es als meine Pflicht an, dem MfS bei der Aufdeckung und Bekämpfung dieser Angriffe meine ganze Kraft zur Verfügung zu stellen."