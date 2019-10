Am 23. August, einem Freitag, wird im Kleinen Tiergarten in Berlin ein Mann mit drei Schüssen getötet. Der mutmaßliche Mörder wird einige Minuten später geschnappt, als er sich gerade in einem Gebüsch umzieht. Er hat zuvor die Tatwaffe sowie eine Perücke in der Spree versenkt, aber Tauchern gelingt es, die Utensilien aus dem Wasser zu fischen. Für die Ermittler beginnt eine mühevolle Spurensuche. Für die Politik beginnt ein Fall, der das Zeug dazu hat, die Beziehungen zu Russland schwer zu belasten, und der in Washington ebenso aufmerksam verfolgt wird wie in London und Moskau.

Denn bei Wadim Sokolow, mit diesem Namen hat sich der mutmaßliche Schütze ausgewiesen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Auftragsmörder. Die Frage ist: In wessen Auftrag erschoss er sein Opfer, den Georgier Selimchan Changoschwili?

Je länger die Ermittlungen dauern, desto mehr verdichten sich die Indizien dafür, dass der russische Staat hinter dem Mord von Berlin steht. Seit seiner Festnahme schweigt Sokolow. Nur eine Sache war ihm wichtig: Er gehe davon aus, sagte er den Berliner Polizisten, dass ihm die russische Botschaft einen Anwalt organisieren werde.

Und tatsächlich: Nach Recherchen der ZEIT besuchten ihn einige Tage nach der Tat zwei russische Diplomaten in der Justizvollzugsanstalt. Die Russen wiesen sich mit diplomatischen Pässen aus und unterhielten sich ausführlich mit Sokolow. Weil die Konversation ohne Aufsicht stattfand, ist bis heute unklar, was die Diplomaten dem mutmaßlichen Mörder zu sagen hatten. Nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen war ihr Vorgehen zwar erlaubt, eine so schnelle und intensive Betreuung ist aber ungewöhnlich.

Die Ermittler nehmen an, dass Sokolow die Waffe auf seinem Weg von Warschau nach Berlin übergeben wurde. Die Pistole der Marke Glock wurde nach ZEIT-Erkenntnissen im Jahr 1986 von Österreich nach Estland verkauft, also damals noch in den Einflussbereich der Sowjetunion. Später wurde der Lauf der Waffe ausgetauscht, womöglich um Spuren zu verwischen.

Ein weiteres Indiz ist der Reisepass des Verdächtigen. Nach Recherchen des Investigativteams Bellingcat, des Spiegels und des russischen Magazins The Insider wurde das Dokument erst in diesem Juli ausgestellt, ein älteres Modell ohne biometrische Daten; Pässe mit verwandten Seriennummern haben die Russen auch für andere geheimdienstliche Operationen genutzt.

Hinzu kommt, dass es einen Mann namens Wadim Sokolow unter der angegebenen Meldeadresse in St. Petersburg nicht gibt. Gut möglich also, dass der Todesschütze anders heißt und für diesen Auftrag eine neue Identität verpasst bekam.

Das Motiv für den Mord an Changoschwili könnte in seiner Vergangenheit liegen. Der Georgier galt als Islamist und kämpfte im tschetschenischen Bürgerkrieg gegen die Russen. Die US-amerikanische Website Daily Beast berichtete Ende vergangener Woche, Changoschwili habe zudem für den georgischen Geheimdienst gearbeitet.

Der Fall wird im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt voller Sorge beobachtet. Denn würden die Ermittlungen ergeben, dass ein Attentäter im Auftrag Moskaus mitten in Berlin zugeschlagen hat, wäre dies ein Politikum mit gravierenden Folgen. Die Deutschen müssten mit konsequenter Härte reagieren, ähnlich wie die Briten im Sommer 2018, als der russische Geheimdienst einen Giftgasanschlag auf den russischen Überläufer Sergej Skripal verübte. Großbritannien antwortete damals mit der Ausweisung von 23 russischen Diplomaten; 13 EU-Staaten solidarisierten sich, darunter Deutschland.

Ein Fall von Staatsterrorismus auf deutschem Boden müsste ähnlich entschieden beantwortet werden. Das hätte Folgen: Die deutsch-russischen Beziehungen würde der Skandal auf Jahre schwer belasten.