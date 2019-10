Im Londoner Nobelviertel Chelsea herrscht in einem Luxushotel helle Aufregung. Es ist immer noch Stress der besonderen Art, einen Beatle zu betreuen: Ringo Starr präsentiert sein Soloalbum "What’s My Name?". Abends wird er mit Paul McCartney der Premiere einer Neuauflage des Beatles-Klassikers "Abbey Road" beiwohnen. Alles muss schnell gehen, die Audienzen sind zeitlich begrenzt. Speed-Dating mit einem Beatle also.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden