All is Vanity, "Alles ist Eitelkeit", oder auch: "Alles ist Vergeblichkeit". Eine junge Frau sitzt vor einem Schminktisch und bewundert sich selbst in einem Spiegel. Entfernt sich der Betrachter ein wenig, sieht er etwas ganz anderes: einen menschlichen Schädel. All is Vanity heißt ein Werk des amerikanischen Malers und Grafikers C. Allan Gilbert aus dem Jahr 1891, es ist sein berühmtestes. Schönheit und Tod, zur Einheit vermählt.

Wer dächte da nicht an die SPD?

Eitelkeit, vor allem die intellektuelle, ist eine Eigenschaft, die dem Mann, um den es hier geht, nicht fremd ist. Und Vergeblichkeit die chronisch gewordene Gemütsverfassung seiner Partei. Wenn man Olaf Scholz in diesen Tagen begleitet, ihn bei mehreren der 23 Etappen der Bewerbungstour für die Führung der SPD beobachtet, ihn trifft und mit ihm spricht, fühlt man sich irgendwann an die Vexierbildkunst eines C. Allan Gilbert und seiner Kollegen erinnert: Aus der Nähe betrachtet sieht man einen Kandidaten, der seine Genossen eher belehrt als begeistert; einen Redner, den andere an Dynamik, Schlagfertigkeit und Leidenschaft locker übertreffen; einen Vizekanzler, der sich fragen lassen muss, warum gerade er, da er ja die SPD mit in die Krise geführt hat, das Gesicht der Erneuerung sein soll. Entfernt man sich ein wenig und lässt die Mehrzweckhallen sozialdemokratischer Selbstsuche hinter sich, erkennt man in Scholz etwas anderes: den voraussichtlich nächsten Vorsitzenden der SPD. Sprödheit und, nun ja, Macht, in einer Kandidatur vereint.

Seine schärfsten innerparteilichen Kritiker haben, sobald sie Scholz erblicken, allerdings ein eigenes Vexierbild vor Augen. Sie sehen zum einen die Schönheit des Oppositionsdaseins ohne ihn – und zum anderen den Tod ihrer Partei unter ihm.

Wie passt das alles zusammen?

Seit rund 17 Jahren gehört Olaf Scholz, 61, zu den prägenden Figuren der deutschen Sozialdemokratie. In dieser Zeit war er Generalsekretär, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Arbeits- und Sozialminister, stellvertretender SPD-Chef, Erster Bürgermeister von Hamburg sowie kommissarischer Parteivorsitzender – aktuell ist er Vizekanzler und Finanzminister. Sein gesamtes politisches Schaffen hat Scholz stets an einer einzigen Frage ausgerichtet: Ist das vernünftig?

Angesichts von fünf Millionen Arbeitslosen schien es einst vernünftig, den Sozialstaat mit der Agenda 2010 umzubauen. Maßnahmen mitzutragen, die man für falsch hält – wie Scholz es tat –, war auch vernünftig, da ein Generalsekretär zuallererst loyal sein muss. Sozialwohnungen zu bauen, wenn man erkennt, dass die Mieten steigen, ist ebenso vernünftig, wie in einer Finanz- und Wirtschaftskrise Kurzarbeitergeld einzuführen. Aber ist es auch vernünftig, wenn ein sozialdemokratischer Finanzminister seine Partei weiter in einem mentalen Gefängnis festhält, in das sie sich bereitwillig hat einsperren lassen? Sozialdemokraten können nicht mit Geld umgehen – in diesem Urteil der anderen ist die SPD eingekerkert. Indem Scholz sich nun weigert, angesichts von Digitalisierung und Klimakrise jene Investitionsprogramme aufzulegen, die seine Partei sich wünscht, verstärkt er die Gitterstäbe. Aus seiner Sicht ist vernünftig nur, was der Wähler dafür erachtet: das Geld zusammenzuhalten. Volkswirtschaftlich betrachtet kann diese Vernunft durchaus unvernünftig sein.

Scholz ist laut Umfragen der aktuell beliebteste SPD-Politiker. Wäre es da nicht vernünftig, den Vernunftler gemeinsam mit seiner ähnlich veranlagten Mitstreiterin Klara Geywitz an die Spitze der SPD zu wählen?

Doch auch im Bild des Vernunftpolitikers versteckt sich ein anderes, nämlich die Angst, dass die Vernunft die Partei in den Ruin getrieben hat und es weiter tun wird.

Die Verlängerung der Vernunft ist der Opportunismus. Und aus der Sicht seiner Kritiker ist Scholz stets jemand gewesen, der sich dem falschen Zeitgeist angepasst hat. Norbert Walter-Borjans, der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und ein Mitbewerber um den Parteivorsitz, hält ihm das immer wieder vor. Ohne Scholz namentlich zu nennen, spricht er dann von den "Fahrern des SPD-Busses", die in den Nullerjahren die "falsche Abzweigung gewählt" hätten – die "in die neoliberale Pampa". Dorthin also, wo das Elend der SPD begann.