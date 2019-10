Aus der Geschichte zu lernen ist offenkundig nicht mehr die Stärke der SPÖ. Ausgerechnet im Angesicht des eigenen Debakels besinnt sich die Partei auf jenes Motto, das wenige Jahre zuvor zum Sinnbild der roten Misere geworden ist: "Der Kurs stimmt", so hatte es der damalige Parteichef Werner Faymann beim Maiaufmarsch 2016 von seiner Gefolgschaft plakatieren lassen. Eine Woche danach war er Geschichte. Dreieinhalb Jahre später ist es Pamela Rendi-Wagner, die bei ihrem ersten Auftritt nach dem Wahldesaster am Sonntag den Genossen im Zelt in der Löwelstraße mit geballten Fäusten zurief: "Die Richtung stimmt."

Die Richtung stimmt natürlich nicht. Der Einbruch um 5,1 Prozentpunkte, der die Sozialdemokraten bei der Nationalratswahl auf nur 21,7 Prozent der Wählerstimmen gedrückt hatte, war das mit Abstand schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Die SPÖ schaffte es nicht einmal ansatzweise, die reihenweise aufgelegten Elfmeter – das Ibiza-Video, die schwarz-blaue Regierungskrise, Kurz’ Abgang aus dem Kanzleramt, E-Mail- und Schredder-Affären, Buchhaltungsleak oder blaue Spesenexzesse – für sich zu nutzen.

Wer in so einer Situation eine Rede schreibt, welche die richtige Richtung beschwört, dem mag man Verblendung vorwerfen. Nur ist dieser Selbstbetrug nicht die Malaise eines Einzelnen, sondern der Partei als Ganzes. Das Problem liegt nicht in einer falschen Richtung, in die die SPÖ gesteuert wäre. Es ist viel schlimmer: Sie steuert nirgendwohin.

Das große Krachen, das am Montag nach der Wahl eingesetzt hat, wird sich nicht so rasch legen. Der Rücktritt von Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, mitverantwortlich für die Profillosigkeit von der Partei und ihrer Vorsitzenden, taugt nur als symbolisches Opfer, das Rendi-Wagner bringen musste. Die Gegenleistung erbringt die ehemalige Faymann-Fraktion, die der vormaligen Quereinsteigerin an der Parteispitze den Rücken stärkt.

Eine Alternative zu Rendi-Wagner, ein starker Führungscharakter, auf den sich alle einigen könnten, ist ohnehin nicht in Sicht. Und Doris Bures, vielleicht die Einzige, die derzeit infrage käme, bereitet sich lieber hinter der Schusslinie auf das nächste Rennen um die Hofburg vor, als das rote Himmelfahrtskommando zu übernehmen.

Die Koalitionsfrage überlagert jetzt den Richtungsstreit. Aus der Welt ist er aber nicht

Es sind nicht nur die klassischen Gräben zwischen linkem und rechtem Parteiflügel, die sich nach der Wahlniederlage auftun. Das Dilemma der Genossen besteht im Umgang mit der ÖVP. Wie soll man Koalitionsgespräche mit Sebastian Kurz führen? Der SPÖ fehlt jede Strategie, wie sie sich abgrenzen und Profil aufbauen könnte. Das gilt vor allem im Falle einer derzeit unwahrscheinlichen Regierungsbeteiligung: Wie kann die von den Wählern abgestrafte Partei als Mehrheitsbeschaffer des Wahltriumphators Kurz ihr Gesicht wahren? Es gilt aber auch für den Weg in die Opposition. Bei den Grünen könnte es Argumente geben, die zu einer Absage an Kurz führen. Bleiben dann auch die Freiheitlichen wie angekündigt in der Opposition, wird es schwer für die SPÖ, sich ohne echte inhaltliche Argumente einer Regierungsverantwortung zu verweigern. Und noch etwas kommt dazu: Die Vorstellung, dass Pamela Rendi-Wagner im Parlament neben Herbert Kickl als Oppositionsführer gegen eine schwarz-grüne Regierung arbeiten muss, ist für viele Genossen keine besonders schöne Vorstellung.