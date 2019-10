DIE ZEIT: Haben Sie, nachdem das Klimapaket beschlossen worden war, an Rücktritt gedacht?

Svenja Schulze: Soll ich die Union mit dem Klimaschutz alleinlassen? Aber Scherz beiseite: Ich habe viel für den Klimaschutz durchgesetzt und werde weiter hart dafür arbeiten.

ZEIT: Der im Klimapaket festgelegte Preis für CO₂ macht Sprit und Heizöl teurer. Das belastet ärmere Menschen.

Schulze: Die Belastung ist moderat und wird gerade für Menschen mit kleinen Einkommen abgefedert. Die Ökostrom-Umlage, also der Strompreis wird sinken. Wenn Ölheizungen ausgetauscht werden, bezahlt der Staat künftig 40 Prozent der Kosten für die neue, klimafreundlichere Heizung. Außerdem wird das Wohngeld erhöht.

ZEIT: Aber es wird keine Rückzahlung an die Einkommensschwachen aus den Einnahmen durch den CO₂-Preis geben, wie viele Klimaschutzkonzepte es ja vorschlagen.

Schulze: Wir wollen, dass die Menschen beim nächsten Autokauf auf Effizienz achten. Darauf ist unser ganzes Programm angelegt: Sprit, Heizöl und Gas werden teurer. Es lohnt sich also, bei der nächsten Heizung, beim nächsten Auto auf Sparsamkeit und Klimaschutz zu achten.

ZEIT: Der Spritpreis soll 2026 etwa 10 Cent höher liegen. Die Gelbwesten, vor denen sich deutsche Politiker ja fürchten, sind wegen einer Erhöhung von ungefähr 6 Cent auf die Barrikaden gegangen.

Schulze: Mit einer ganz anderen Vorgeschichte: In Frankreich wurden die Wohlhabenden entlastet und dann kontinuierlich der CO₂-Preis und damit den Spritpreis erhöht – ohne jede Entlastung für die unteren Einkommen. Wenn man unten immer nur wegnimmt und oben draufpackt, ist das keine soziale Politik, so was will ich nicht.

ZEIT: Laufen wir nicht in die gleiche Richtung wie Frankreich, wenn wir Einnahmen aus dem CO₂-Preis nicht an die zurückgeben, die sich keine Verteuerungen leisten können?

Schulze: Ich hatte vorgeschlagen, den CO₂-Preis sofort bei 35 Euro festzulegen, das hätte den Sprit um etwa 10 Cent teurer gemacht. Als Ausgleich hätte ich nicht nur den Strompreis gesenkt, sondern auch eine Klimaprämie an alle zurückgezahlt – also eine direkte Rückverteilung, wie Sie sie ansprechen. Das war nicht durchsetzbar, es scheiterte an der CSU. Jetzt bin ich froh, dass wir überhaupt einen Einstieg in eine CO₂-Bepreisung haben. Ich erinnere mich noch gut an die Reaktion, als ich vor einem Jahr zum ersten Mal den CO₂-Preis ins Spiel gebracht habe. Damals stand ich in der Regierung noch ganz allein da.

ZEIT: Viele Wissenschaftler haben sich vom Klimapaket distanziert – die Maßnahmen seien ökologisch zu langsam und trotzdem sozial ungerecht. Und in Frankreich wurden die Benzinpreiserhöhungen wegen der Proteste zurückgenommen.

Schulze: Noch mal: Wir sind mit Frankreich nicht vergleichbar. Denn auch wenn die Klimaprämie nicht kommt, werden wir immerhin die Ökostrom-Umlage und damit den Strompreis senken. Davon werden die unteren Einkommen profitieren. Außerdem gibt es viele weitere Programme.

ZEIT: Zu denen gehört auch eine erhöhte Pendlerpauschale. Davon haben Menschen mit niedrigen Einkommen auch wieder nichts, es profitieren diejenigen überproportional, die viel Steuern zahlen, also die Gutverdienenden.

Schulze: Ich werde als Bundesumweltministerin jetzt nicht anfangen, die Pendlerpauschale zu verteidigen.

ZEIT: Deswegen unsere Eingangsfrage nach dem Rücktritt.

Schulze: Was mir am besten an der Erhöhung gefällt, ist ihre Befristung bis 2026. Wir werden sehen, was der Bundestag noch verbessert. Der Fraktionschef der Union hat ja schon Offenheit signalisiert. Wir leben zum Glück in einer Demokratie, und das bedeutet, dass man Kompromisse machen muss. Manch einer fordert jetzt auch, dass wir die Konzepte einzelner Wissenschaftler, beispielsweise für einen CO₂-Preis, eins zu eins übernehmen. Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Und darüber gehe ich auch in den Clinch mit den jungen Leuten auf der Straße. Man muss das demokratisch lösen.

ZEIT: Ein Ministerrücktritt ist ein vollkommen demokratisches Mittel.

Schulze: Ich habe als Teil des Pakets ein Klimaschutzgesetz durchgesetzt, das ist gut. Das sieht verbindliche Ziele für jedes Ministerium und jedes Jahr vor, von 2020 bis 2030. Dadurch werden wir künftig regelmäßig nachsteuern können, wenn Deutschland Ziele verfehlt.

ZEIT: Wir kommen auf das Klimaschutzgesetz noch zu sprechen, würden aber gern noch über einen anderen Punkt, das Klimapaket betreffend, sprechen: Das Dienstwagenprivileg wird nicht angerührt, also die staatliche Subvention von Dienstwagen, meistens großen, schweren Autos, was ja auch nur denen zugutekommt, die ein gutes Einkommen haben.

Schulze: Der Steuerrabatt für Dienstwagen bleibt im Grundsatz bestehen. Der Rabatt wird aber so verändert, dass er die Markteinführung von kleineren Elektroautos vorantreibt. Auch die Kaufprämie für Elektroautos ist bei kleinen Autos größer als bei Luxusautos. Und auch die Kfz-Steuer wird die Regierung so umbauen, dass derjenige begünstigt wird, dessen Auto einen niedrigen CO₂-Ausstoß hat.