Die schwarzen Cowboystiefel stehen hinter Plexiglas, auf einem grauen Sockel, so als seien sie eine Reliquie. Aber sie sind nur Requisite. Thomas Kemmerich hat die Schuhe, die sein Markenzeichen sein sollen, tatsächlich in eine Glasvitrine gepackt, neben sich auf die Bühne. Ein bisschen albern schaut das schon aus, aber immerhin, es ist ein Hingucker. Und Kemmerich tut derzeit alles, um aufzufallen – irgendwie.

Der 54-Jährige, in Aachen geboren, ist FDP-Spitzenkandidat für die Wahlen zum Thüringer Landtag. In dieser Funktion steht er an einem sonnigen Herbstabend nun also neben seinen ausgetretenen Stiefeln in der Jenaer Innenstadt. Es ist der Wahlkampfauftakt seiner Partei. Kemmerich fordert in seiner Rede: Tablets statt Bücher für die Schulen, weniger Bürokratie in der Wirtschaftspolitik, er fordert eine Klimapolitik ohne Verbote. Es ist, wenn man so will, der FDP-Sound, wie man ihn kennt in diesen Wochen. Eine Rolle, die die FDP bislang nicht kannte, ist aber: dass vieles bei der Regierungsbildung davon abhängen wird, ob sie in den Landtag einzieht. Denn sie könnte die entscheidende Kraft in diesem Freistaat sein.

Glaubt man den derzeitigen Umfragen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es unter einer Bedingung keine Mehrheit für Bodo Ramelows rot-rot-grüne Regierung mehr gibt: dann, wenn Thomas Kemmerich und die FDP am 27. Oktober mindestens fünf Prozent der Stimmen holen sollten. Im Moment steht man bei vier, fünf Prozent – je nach Institut. Es ist längst nichts entschieden.

Kann Kemmerich den Unterschied machen? Er hat jedenfalls, siehe die Cowboyschuhe in der Glasvitrine, vor allem das Talent, auf sich aufmerksam zu machen. Und er ist vieles gleichzeitig: FDP-Landesvorsitzender, Friseurunternehmer, Faschingsprinz, außerdem noch Abgeordneter, Stadtrat, Vater von sechs Kindern – und, ja, notorischer Träger von hochhackigen Lederstiefeln, die sich gut in das virile Gesamtarrangement aus Glatze, Zahnpastalächeln und der dicken Armbanduhr integrieren. Auch die Abwesenheit von Haaren auf seinem Kopf hat Kemmerich schon als politisches Potenzial erkannt: In den vergangenen Wochen warb er mit Plakaten, die ihn in der Rückansicht zeigten, dazu der Spruch: "Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat." Die Plakate machten tagelang ihren Weg durch die sozialen Medien.

Kemmerichs Problem ist, dass es um die FDP im Osten gerade nicht allzu gut steht. In Brandenburg und Sachsen scheiterte die Partei gerade am Einzug in die Parlamente. Wenn er in Thüringen gelingt, wäre das nicht nur eine kleine Sensation, sondern auch eine Art Wiederbelebungsmaßnahme für die Bundes-FDP. Deshalb sind der Vorsitzende Christian Lindner und die Generalsekretärin Linda Teuteberg nach Jena gekommen, um Kemmerich beim Wahlkampfauftakt zu unterstützen. Deshalb lässt Lindner auch keine Gelegenheit aus, Kemmerich zu loben.

Auf der Bühne verlangt der in einer Tour mehr Internetanschlüsse und weniger Vorschriften. Und er klagt über "Panik und Alarmismus", ganz egal, ob sie von linken Propheten der Klimaapokalypse oder rechten Beschwörern des Abendlanduntergangs geschürt würden. Dass der Wahlkampfauftakt in Jena stattfindet, soll zugleich alle Beteiligten daran erinnern, dass die FDP in Thüringen noch gewinnen kann. In Jena eroberte sie im vergangenen Jahr das Rathaus von der SPD zurück, das sie schon einmal nach der Wende für 16 Jahre besetzt hatte. Der neue FDP-Oberbürgermeister Thomas Nitzsche steht auf der Bühne als leibhaftiger Beweis dafür, dass seine Partei immer wiederkommt, ganz egal, wie schwer die Niederlagen auch waren.

Kemmerich hat eine Eigenschaft mit Bodo Ramelow gemeinsam, dem linken Ministerpräsidenten: Er ist Wossi. Im Westen geboren, 1965, aber schon vor einer kleinen Ewigkeit in den Osten gewechselt: Nach seinem Jurastudium in Bonn kam Kemmerich im November 1989 nach Thüringen, um zu bleiben. Er heiratete eine Einheimische, zog mit ihr sechs Kinder groß und baute aus den Resten der staatlichen DDR-Handwerksbetriebe eine kleine Friseurkette mit 20 Geschäften, 150 Mitarbeitern und fünf Millionen Euro Umsatz im Jahr. Später reanimierte er die alte Thüringer Marke "Uhrenwerk Weimar", einen Uhrenhersteller, der sich in der Tradition des Bauhauses sieht. Kemmerich, der Unternehmer: Auch das gehört zu seinem Image, das er sorgsam pflegt.