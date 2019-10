Normalerweise verlaufen Managerkarrieren so, dass der Vorstandschef irgendwann vielleicht Aufsichtsratschef wird. Das weckt schon ungute Gefühle, weshalb die Empfehlung in diesem Fall lautet: Der Chef möge vor dem Wechsel eine gewisse Abkühlungsphase einlegen. Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp will nun das Gegenteil tun: Aufsichtsratschefin Martina Merz soll auf den Chefposten wechseln. Der Vorstandschef des Industriekonzerns Guido Kerkhoff soll gehen.

Die Einsetzung von Merz soll zwar nur kommissarisch gelten und für maximal zwölf Monate. Ungewöhnlich ist sie trotzdem, denn es gibt kaum Vorbilder im Dax. Zwar sind ab und zu Aufsichtsratsmitglieder in den Vorstand gewechselt. Beispielsweise war John Cryan zwei Jahre lang Aufseher der Deutschen Bank, bevor er ihr Chef wurde. Aber selten wird der Chefaufseher zum operativen Chef. Clemens Börsig, der das bei der Deutschen Bank wollte, scheiterte. Ein wenig rühmliches Beispiel, bei dem der Wechsel gelang, ist Thomas Middelhoff, der von seiner Vertrauten Madeleine Schickedanz erst in den Aufsichtsrat von KarstadtQuelle entsandt wurde, bevor er dort Vorstandsvorsitzender wurde. Vier Jahre später musste er gehen – und wenige Monate darauf war das Unternehmen pleite. Middelhoff kam wegen Untreue und Steuerhinterziehung vor Gericht.

In Martina Merz’ Umfeld sieht man eher die Schweizer Gepflogenheiten als Vorbild. Zum Beispiel den Energie- und Automatisierungstechnik-Konzern ABB. Dort ist Peter Voser seit April kommissarischer Konzernchef, seit 2015 Verwaltungsratspräsident, das ist die Schweizer Entsprechung des Aufsichtsratschefs, obgleich die Position in der Schweiz operativer angelegt ist. Auch beim Schweizer Chemiekonzern Clariant ist Hariolf Kottmann derzeit Verwaltungsratspräsident und vorübergehend CEO.

Interessant sind in allen Fällen die Anteilseigner der Konzerne. So ist bei ABB der schwedische Investor Cevian dabei, dem auch ein Teil von Thyssenkrupp gehört. Bei Thyssenkrupp war Cevian beteiligt an der aufsehenerregenden Schlacht mit dem Management, die im Abgang des ehemaligen Chefs und des Chefaufsehers endete. Clariant hingegen gehört zu rund einem Viertel dem saudischen Chemieunternehmen Sabic, das jetzt nach Synergien und Verkaufsoptionen sucht. Nimmt man alle Beispiele zusammen, so bedeutet der Wechsel des Aufsehers zum Chef vor allem eines: Große Anteilseigner wollen wesentliche Änderungen durchsetzen und mehr Durchgriff aufs operative Geschäft. Für Thyssenkrupp kann das für die nächsten Monate alles bedeuten, aber keinesfalls: Stillstand.