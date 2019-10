Die Erleichterung bei den Grünen war ohrenbetäubend. Als am Sonntag die erste Hochrechnung für die österreichischen Nationalratswahlen eintraf, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Im Wiener Metropol feierte die Partei ihren Wiedereinzug in den österreichischen Nationalrat, mit 14 Prozent das höchste Ergebnis seit ihrem Bestehen und die Rückkehr als derzeit nach den Luxemburger Ökos stärkste Grünpartei der Europäischen Union.

Als Parteichef Werner Kogler am frühen Abend zu Don’t Stop Me Now von Queen im Metropol eintraf, wurde er frenetisch gefeiert. Viele wollten ihn gleich umarmen, fest an sich drücken, küssen. Kritische Stimmen über den Vorsitzenden, die früher bei jeder grünen Veranstaltung zum guten Brauch gehörten, gab es keine. Sebastian Kurz hat sich die Machtfülle in der Partei erzwungen, Werner Kogler hat sie sich erarbeitet.

Die vergangenen zwei Jahre seien eine "ziemlich brutale Fastenkur" gewesen, sagte Georg Willi, grüner Bürgermeister von Innsbruck, am Rande der Wahlfeier. Wenig Geld, wenig Strukturen, totgesagt und totgeschrieben. "Aber wir haben die Zeit genutzt, um uns kritisch zu hinterfragen, wir haben den erhobenen Zeigefinger eingepackt", sagte er, und "wieder auf die klassischen Themen der Partei gesetzt", Umweltschutz und Klima.

Doch lässt sich Werner Kogler zu Recht feiern? Wie viel von dem Erfolg geht wirklich auf den Parteichef zurück? Wenig, wenn man den Wahltagsbefragungen glauben möchte. Während fast ein Drittel aller ÖVP-Wähler angab, die Person Sebastian Kurz sei für ihre Wahl ausschlaggebend gewesen, kommt die Person Kogler bei den Motiven der Grünwähler fast gar nicht vor. Umwelt- und Klimaschutz waren unter ihnen das mit Abstand stärkste Wahlmotiv.

Aber der Blick auf die nackten Zahlen verstellt mitunter die Sicht auf die größeren Zusammenhänge. Ohne Kogler gäbe es die Grünen in der heutigen Form nicht mehr.

Als Werner Kogler im Herbst 2017 die marode, aus dem Parlament geflogene Partei übernahm, war er der klassische Kompromisskandidat.

Die Grünen waren ausgebrannt, personell und inhaltlich. Während des langen Bundespräsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2016 hielt sich die Partei zurück, eigene Inhalte standen hintan, alles wurde dem Ziel untergeordnet, Alexander Van der Bellen in die Hofburg zu bringen. Erst nach der Wahl brachen die aufgestauten Konflikte aus. Eva Glawischnig trat schließlich zurück, Peter Pilz gründete seine eigene Liste, und am Ende stand das Wahldesaster. Man war aufgerieben worden zwischen den Problemen in den eigenen Reihen, dem Kanzlerduell, das Sebastian Kurz und Christian Kern ausgerufen hatten, sowie dem damals dominierenden Thema Migration.