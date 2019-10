"Ich mag verblasste Herrlichkeit", sagt Jon Conway. Der Kandidat der Brexit-Partei für das nordenglische Seebad Blackpool hat das Imperial Hotel als Treffpunkt ausgewählt: einen leicht verschlissenen viktorianischen Prachtbau direkt an der Promenade und am Meer. Englands großer Romanschriftsteller Charles Dickens, der Schöpfer von Oliver Twist und David Copperfield, war hier zu Gast, ebenso neun britische Premierminister, vom Weltkriegssieger Winston Churchill bis zu David Cameron, dem unglücklichen Vater des Referendums über den EU-Austritt seines Landes.

Konservative (Torys) und Sozialdemokraten (Labour) haben in Blackpool dutzendfach ihre Parteitage abgehalten, im Imperial pflegte man sein Hauptquartier aufzuschlagen. Doch es ist mehr als ein Jahrzehnt her, dass in der Stadt zuletzt ein Parteikongress stattgefunden hat (es sei denn, man zählt die Versammlungen der Ulk- und Protesttruppe "Monster Raving Loony Party" mit). Blackpool im Herbst 2019 ist ein Schauplatz des Niedergangs, teilweise ein soziales Notstandsgebiet.

Blackpool ist eine Brexit-Stadt: Mehr als zwei Drittel haben hier beim Referendum im Juni 2016 für ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union votiert. Die neu gegründete Brexit-Partei des eingefleischten EU-Gegners Nigel Farage, für die Jon Conway bei der nächsten Gelegenheit ins Unterhaus einziehen will, hatte ihre örtliche Premiere vor wenigen Monaten bei den Wahlen zum Europäischen Parlament: Die Farage-Formation wurde mit 43,5 Prozent der abgegebenen Stimmen bei Weitem die stärkste Partei. Ihre unmittelbare politische Wucht bezieht sie aus dem Zorn vieler Brexit-Wähler über den endlos verschleppten EU-Austritt: Der offizielle Parteizweck ist die Verteidigung des demokratischen Mehrheitsvotums gegen die Brexit-Blockierer. Doch dahinter steht ein viel fundamentaleres Versprechen von politischem Wandel, eine Botschaft, die sich an die Verlierer und die Vergessenen des modernen Großbritannien richtet, an Krisengebiete wie das bröckelnde Seebad Blackpool.

Denn nur wenige Schritte von der Promenade landeinwärts beginnt eine Stadtkulisse der Tristesse: heruntergekommene Pensionen; leer stehende und verbarrikadierte Geschäfte; eine Trash-Ökonomie der Wettbüros, Nagel- und Tattoo-Studios; charity shops, in denen gespendete Kleider, Schuhe oder Haushaltswaren zu günstigen Preisen von Wohltätigkeitsorganisationen verkauft werden. Acht der zehn am stärksten verelendeten Quartiere in ganz Großbritannien finden sich in Blackpool. Ein Kind, das heute in der Stadt geboren wird, hat eine etwa um zehn Jahre geringere Lebenserwartung als ein Baby im reichsten Viertel von London.

Blackpool, das im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert als Urlaubsort der Textilarbeiter aus der Baumwollregion rund um Manchester seine Blütezeit erlebte, das erste Seebad der Arbeiterklasse, ein Monument der Freizeitdemokratie, geschmückt mit landesweit berühmten Wahrzeichen wie einem Riesenrad und dem vom Eiffelturm inspirierten Blackpool Tower – Blackpool ist durch den Kollaps der nordenglischen Industrie und den Billigflugtourismus ans Mittelmeer nach und nach ausgezehrt worden und heute nur noch eine Ruine seiner einstigen Größe.

Jon Conway, 61 Jahre alt, jungenhaft glattes (wenngleich etwas gerötetes) Gesicht, lebt gar nicht in der Stadt, sondern im reichen Süden Englands, aber er nennt Blackpool seine zweite Heimat: Hier ist er zu Beginn seiner Karriere als Zauberer und Stand-up-Comedian aufgetreten, hier hat er später als Entertainment-Unternehmer seine Produktionen auf die Bühne gebracht.

"Ich bin immer noch ein sechsjähriger Junge im Zirkus" (dem Geschäft seines Vaters), erklärt er seine Faszination durch die Las-Vegas-Atmosphäre des Ortes. Wir sitzen im Zentrum von Blackpool, in einer Musik- und Tanzshow unter einem Seniorenpublikum an festlich gedeckten Tischen mit ziemlich gutem Essen. "Es ist alles eine Frage der Wahrnehmung", sagt Conway, "man sagt, dies stirbt aus, aber mehr Leute sehen diese Art-Show als die großen Pop-Bands." Es sei im Grunde dasselbe in der Politik: Der Brexit werde als Projekt alter Leute dargestellt – während da in Wahrheit massenhaft Stimmen und Energie lägen.