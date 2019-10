Jemand ist tot, so viel ist sicher. Vermutlich war es Mord, und vermutlich ist es an einem Dienstag passiert. Das sagt jedenfalls die alte Frau mit dem verschmierten Lidstrich. Immer wieder schreit sie in die Kamera: "Tuesday was it. Tuesday, not Monday. On Tuesday!" Es wäre leichter, ihr zu glauben, wäre da außer der alten Frau nicht noch eine junge Frau mit kurzem Bob, die felsenfest behauptet, sich an einen Montag zu erinnern, einen Montag, an dem es geregnet habe und sie, nachdem es passiert sei, den Fernseher in ihrem Hotelzimmer einschaltet habe. Andererseits: Vielleicht war es gar kein Mord, sondern nur ein Unfall. Das sagt der Mann mit den stecknadelkopfgroßen Pupillen. Dinge, sagt er, passierten eben.

Als Zuschauerin traut man diesem Typen, der jeden Satz aus seinem Körper zu pressen scheint, am allerwenigsten über den Weg. Das ist womöglich ungerecht, aber um genau diesen Zweifel geht es in Center Shift. In insgesamt fünf Episoden, von denen bisher zwei fertig sind, rekonstruiert die Künstlerin Cemile Sahin mithilfe der drei Protagonisten und deren trügerischen Erinnerungen, was an diesem Montag oder Dienstag passiert sein könnte. Es ist eine unmögliche und erschreckende Suche nach Wahrheit. Unmöglich, weil Sahin auf die Frage: "Wer hat die Hoheit über eine Geschichte?" keine klare Antwort gibt und die Zuschauer stattdessen mit diesen Fragen konfrontiert: Wem glaubt man aus welchem Grund? Wie weit lassen sich Ereignisse umschreiben, für die es weder echte Bilder noch Beweise gibt? Erschreckend, weil der Versuch, die Wahrheit herauszufinden, den drei Protagonisten auf brutale Weise vorführt, wie fragil die eigene Existenz ist und wie sehr dieses Ereignis ihr Leben verändern könnte.

Plötzlich stellt der Mann unter Tränen fest, dass sein bislang routiniertes, langweiliges Leben vielleicht gar nicht so schlecht war. Immerhin, sagt er, seien seine Gedanken frei gewesen. Nun gibt es ein Gegenüber, eine Kamera, die alles hinterfragt, jeden Schritt und jedes Augenzucken.

Von Samstag an wird die etwa 20-minütige Episode Center Shift #01 in der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig ausgestellt (bis zum 12. Januar). Sahin präsentiert den Film über vier große Screens, geschnitten ist er von oben nach unten oder von links nach rechts, als würde eine unsichtbare Hand über ein riesiges Tablet wischen und als seien die Bilder ein Instagram-Feed, der sich endlos weiterscrollen lässt.

An Instagram, wo Dinge, die vielleicht lieber privat bleiben sollten, zur Schau gestellt werden und es ständig an Distanz mangelt, erinnert auch die Kameraführung. Sie rückt den Protagonisten auf den Leib, sitzt ihnen auf dem Gesicht oder im Rücken und tritt so dicht an sie heran, dass sich jeder Gefühlzustand, Angst, Panik, Wut, Verzweiflung, auch auf die Zuschauer überträgt.

Ganz ähnlich wie ihr Film entwickelt sich auch das Buch, das Sahin gerade veröffentlicht hat, ein bereits vielfach gelobtes Debut, im Korbinian Verlag erschienen. In Taxi überredet eine Mutter nach dem ungeklärten Tod ihres Kindes einen jungen Mann, bei ihr einzuziehen und ihren Sohn zu spielen. Er bekommt Geld, sie die Macht über sein Handeln. Im Laufe des Buchs gerät der Deal aus den Fugen.

Die Sätze sind kurz und wuchtig, eine Szene knallt auf die nächste, und man steckt entweder im Kopf der Protagonisten fest oder steht direkt neben ihnen. Eine Vogelperspektive gibt es nicht. Das ist anstrengend, weil man beispielsweise aus unmittelbarer Nähe dabei zusehen muss, wie jemand gefoltert oder einem Kind ein Auge ausgestochen wird. Manchmal möchte man laut "Cut" rufen, um die Geschichte kurz anzuhalten und verschnaufen zu dürfen, aber Sahin will genau das: Überforderung, nicht wegschauen können, hinsehen müssen.