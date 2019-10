DIE ZEIT: Herr Pappermann, Herr Richter, es ist ziemlich genau 30 Jahre her, dass Sie sich begegnet sind.

Frank Richter: Es war am 8. Oktober 1989, und ich muss sagen, etwas Wichtigeres ist mir im Leben nicht passiert. Mal abgesehen davon, dass ich mich verliebt und geheiratet habe.

Detlef Pappermann: Da gebe ich dir recht, Frank. Wenn ich an diesen Tag denke, jagt es mir einen Schauder über den Rücken.

ZEIT: Dass Sie mal so etwas sagen würden, war damals nicht zu vermuten. Sie standen auf zwei verschiedenen Seiten, Sie waren sogar Gegner ...

Frank Richter war 1989 Kaplan in Dresden. Er wollte Versöhnung nicht nur predigen. Deshalb ging er auf einen Polizisten zu. Heute sitzt er für die SPD im Sächsischen Landtag.

Richter: Ich war 29 Jahre alt und Kaplan an der katholischen Hofkirche in Dresden ...

Pappermann: ... und ich war 31 und gehörte zu den Neunern, das war die Diensteinheit IX, ein Spezialeinsatzkommando für Geiselnahme, Entführung und bewaffnete Täter.

ZEIT: Gemeinsam haben Sie, Pfarrer und Polizist, zu einer friedlichen Revolution in der DDR beigetragen. Zumindest haben Sie innerhalb von zwei Stunden den ersten Dialog zwischen Staatsmacht und Bürgern organisiert. Und das, obwohl es einige Tage zuvor massive Ausschreitungen gegeben hatte, als die Züge mit den Botschaftsflüchtlingen aus Prag über Dresden gen Westen fuhren.

Detlef Pappermann war in der DDR Polizist bei einem Spezialeinsatzkommando. Er wollte nicht auf die eigenen Bürger schießen – und sprach mit dem Pfarrer.

Pappermann: Als wir Neuner hörten, dass die Züge über Dresden gehen sollten, haben wir gesagt: Sind die da oben noch bei Troste? Wir hatten dann die Aufgabe, mit 150 Mann den Bahnhof vor Tausenden von Menschen abzuschirmen. Vor dem Bahnhof gab es kleine Fliesenpflaster, sieben Zentimeter mal drei Zentimeter mal drei Zentimeter, und ein Mädchen inmitten einer Gruppe von Jugendlichen warf den ersten Stein, und dann ging es los, immer hin und her.

ZEIT: Sie haben die Steine zurückgeworfen?

Pappermann: Logisch, das ging zwei Stunden so. Das war bis dahin völlig unbekannt in der DDR, eine ungenehmigte Demo. Sogar Wasserwerfer mussten wir einsetzen, das kannte man nur aus dem Westen. Und in den nächsten Tagen gingen die Demonstrationen weiter, dabei waren die Züge längst weg ...

Richter: Ich war jeden Abend auf der Straße. Einige Male sah ich dort blanke Gewalt. Ich beobachtete, wie Uniformierte Demonstranten einkesselten, mit Schlagstöcken schlugen und in Militärfahrzeugen abtransportierten.

ZEIT: Herr Pappermann, wie ging es Ihnen in diesen Tagen?

Pappermann: Man lernt, nicht auf die Emotionen zu achten, man kann das richtig trainieren. Ein Polizeibeamter, der erfüllt seinen Auftrag. Er tut einfach, was ihm aufgetragen wird. Eine unangemeldete Demo wird aufgelöst, das war die Rechtslage, und nach der Rechtslage wurde gehandelt.

ZEIT: Haben Sie nicht darüber nachgedacht, ob diese Tausende von Menschen vielleicht Grund haben zu demonstrieren?

Pappermann: Wenn man einer Spezialeinheit angehört, wird man theoretisch auch in Situationen geschickt, in denen man sterben kann. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, kann man gleich aufhören, und deshalb denkt man nicht nach. Aber klar, unter uns Neunern, da haben wir schon Sachen gesagt wie: "Die Chinesen, die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun."