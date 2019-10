Es ist ein bewölkter Mittag in Berlin-Kreuzberg, wir sind im Café Kotti verabredet. Man erkennt ihn schon von Weitem: Sonnenbrille auf der Nase, Zigarette im Mund, Handy am Ohr. Deniz Yücel nimmt die Sonnenbrille ab, setzt sich und sagt: "Dilek meint, mit der Sonnenbrille falle ich erst recht auf." Unter uns fahren Lastwagen durch die enge Adalbertstraße, immer wieder Hupen, ab und an Sirenen. Menschen vieler Nationalitäten wohnen hier, auch viele Türken. Nicht alle sind Deniz Yücel wohlgesinnt, viele nehmen ihn als Feind der AKP wahr. Während der "FreeDeniz"-Aktionen 2017 wurden immer wieder Demonstranten von Berliner Erdoğan-Anhängern beschimpft. Wir sind ehemalige Kollegen, deshalb duzen wir uns. Das Gespräch wird sieben Stunden dauern. Oder auch: eineinhalb Zigarettenpackungen lang.

DIE ZEIT: Lieber Deniz, du bist jetzt seit drei Monaten zurück in Berlin. Wie fühlst du dich?

Deniz Yücel: Ich habe mich Schritt für Schritt wieder der Normalität angenähert. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich sicher gefühlt habe, bis ich das erste Mal Taxi gefahren bin. Und noch länger, bis ich wieder in den Bus gestiegen bin. Aber ich hatte bislang nur angenehme Begegnungen. Und die Leute erkennen mich immer seltener. Einer fragte mich neulich: Ich kenne Sie irgendwo her, sind Sie nicht Schauspieler?

ZEIT: Gibt es noch Momente, in denen du die Freiheit besonders zu schätzen weißt? Oder nutzt sich so etwas ab?

Yücel: Klar schätze ich die Freiheit, du etwa nicht? Aber wenn du damit meinst, sich eigentlich alltägliche Dinge als Ausdruck von Freiheit zu vergegenwärtigen – ja, solche Momente gab es anfangs, auf Sizilien, wo ich mit Dilek nach der Freilassung gelebt habe. Wir haben ein Haus mit Garten gemietet. Wir wollten zur Ruhe kommen und miteinander viel Zeit verbringen. Irgendwo leben, wo unsere Füße die Erde berühren, wie es mir Dilek mal in den Knast geschrieben hat. Auf einer Wiese liegen! Über einen Markt schlendern! Aber dieses Gefühl von Staunen und Wertschätzen hält nicht lange an. Klingt schade, ist aber ein Zeichen von Normalität.

Deniz Yücel Der heute 46-Jährige war von Mai 2015 an Türkei-Korrespondent der Welt, als er im Dezember 2016 in Istanbul verhaftet wurde, wegen des Verdachts auf Propaganda für eine Terrororganisation. Sein Buch Agentterrorist: Eine Geschichte über Freiheit, Freundschaft, Demokratie und Nichtsodemokratie (22 Euro) ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen.

ZEIT: In Gefängnis von Silivri saßt du die meiste Zeit in Isolationshaft. Deine Zelle war 13 Quadratmeter groß. Was hast du den ganzen Tag lang gemacht?

Yücel: Ich habe gearbeitet. Also wie ein Wilder Texte geschrieben, über meine Situation in der Haft und die Politik des Erdoğan-Regimes. Ich habe ständig analysiert: An welchem Punkt stehen wir gerade? Wie verhält sich die Bundesregierung, was will Erdoğan? Und am Ende: Was muss ich tun, was kann ich tun? Ich war die ganze Zeit im Kampfmodus. Als Erdoğan einmal über mich sagte: "Solange ich in diesem Amt bin, kommt der nicht raus", hat das alle verängstigt – meine Frau, meine Freunde, meine Redaktion. Und ich dachte: Das meint der nicht so. Das ist ein Verhandlungsangebot. Das ist ein Gangster, und Gangster verhandeln so.

ZEIT: Warst du wirklich so cool? Du hast nicht gedacht, verdammt, der lässt mich hier verrotten?

Yücel: Nein. Und auf keinen Fall wollte ich mich der Haft widerstandslos ergeben. Das Wichtigste war für mich also die Kommunikation mit der Außenwelt – und dafür durften die Wärter bei den ständigen Leibesvisitationen und Razzien nicht allzu misstrauisch werden. Wenn etwas nicht korrekt lief, habe ich zwar Einspruch erhoben, ansonsten aber den guten Jungen gespielt. Ich glaube, ich bin ja auch ein guter Junge.

ZEIT: Eine Woche hat 168 Stunden. Deine Anwälte hast du ein paar Stunden pro Woche gesehen, Dilek, deine Frau, eine Stunde. Den Rest der Zeit über hast du gearbeitet?

Yücel: Meistens. Im Knastladen konnte ich einmal die Woche Bestellungen aufgeben. Ich habe mir bunte Wäscheklammern gekauft, die ich in einer abgeschnittenen Colaflasche aufbewahrte, damit etwas Farbe in die Zelle kam. Auf diese Wäscheklammern habe ich manchmal gedankenverloren geschaut wie auf einen Blumenstrauß. Dann habe ich heimlich Minze gezüchtet, die ich auch aus dem Knastladen hatte. Außerdem habe ich begonnen, das Knastessen zu verfeinern oder umzuwandeln: zum Beispiel einen Hühncheneintopf in einen frischen Salat mit Hühnchenstreifen. Anfangs habe ich auch diszipliniert Sport gemacht. Gewichtheben mit Fünf-Liter-Plastikflaschen, Laufen und ein bisschen Fußballspielen allein auf meinem Hof. Der war aber kaum größer als meine Zelle und mit Maschendrahtzaun überspannt. Sogar den Himmel konnte ich nur durch ein Gitter sehen.

ZEIT: Hier die Zigarettenpause, da kurz was runtertippen, schnell im Stehen was essen: Ich kenne dich jetzt nicht als Menschen, der ausgewogen kocht und regelmäßig trainiert. Woher kam dieses Bedürfnis, gesund zu leben?

Yücel: Ach, gesund leben, das ist so eine Zeitgeistsache, das wollte ich gar nicht. Ich rauche ja weiterhin und trinke meinen Kaffee mit Zucker. Aber im Knast hatte ich anfangs Angst zu verwahrlosen, in eine Depression zu fallen. Darum erst einmal kein Fernseher, stattdessen regelmäßig Sport.

Yücel bestellt einen Kaffee beim Kellner, auf Türkisch.

ZEIT: Wer warst du im Knast? Der Türke? Der Deutsche?

Yücel: Ich war der, über den der Präsident geredet hat. Ich kenne die türkischen Codes, ich war nicht fremd dort. Aber alle, vor allem die Wärter, haben mich über Deutschland ausgefragt, der türkische Blick geht ja noch immer Richtung Europa. Sie wollten beispielsweise wissen, wie das Essen in deutschen Gefängnissen ist.

ZEIT: Wusstest du das denn?

Yücel: Nein. Doch die Haftumstände in deutschen Gefängnissen sind, wie ich inzwischen weiß, keineswegs in jeder Hinsicht besser als in der Türkei. Der größte Unterschied betrifft nicht die Haftbedingungen, sondern die Frage, wofür man eingesperrt wird.