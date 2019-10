Die grüne Partei will um jeden Preis den Konflikt mit der werktätigen Bevölkerung meiden. © Marc Burckhardt

Der Vorstand der Grünen hat zum Parteitag im November einen klimapolitischen Leitantrag von verblüffender Radikalität formuliert. Es scheint, als wolle sich die Partei von ihrem traditionellen Klein-Klein der Verbote, die die Bürger gängeln, aber die Industrie schonen, befreien und etwas Neues wagen. Der Preis für den CO₂-Ausstoß soll auf 40 Euro pro Tonne, ab 2021 auf 60 Euro festgesetzt werden und der Bürger zum Ausgleich ein "Energiegeld" bekommen. Von 2030 an sollen keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor zugelassen werden, auch die Steuerbefreiung für Flugbenzin soll fallen, womit der Billigflugtourismus ebenfalls ein Ende fände, der zu den klimaschädlichsten Freizeitvergnügen überhaupt gehört.

Mit letzterer Maßnahme allerdings, die tief in gewohnte Lebensstile eingreift, dürfte der Eindruck des Bürgers, die Grünen wollten ihn diesmal schonen, schon vorbei sein. Wahrscheinlich wird er sich auch fragen, ob er in Zukunft frieren soll, wenn der Einbau neuer Ölheizungen sofort, die Installationen von Gasheizungen von 2030 an verboten werden soll. Meint die Partei wirklich, dass Fernwärme an ihre Stelle treten kann? Oder dass im Energiesparhaus der Zukunft ein bisschen Solar- und Erdwärme ausreicht? Zu hoffen ist jedenfalls, dass nicht an den Einsatz von Holzpellets gedacht wird, die den Raubbau an der Natur an anderer Stelle begünstigen.

Die neue Radikalität erlöst nicht von Widersprüchen, die jeder Klimapolitik im regionalen Maßstab innewohnen. Einmal abgesehen davon, dass die Erderwärmung ein global verursachtes Problem ist, das auch dann nicht gelöst wäre, wenn Deutschland seinen Kohlendioxidausstoß auf null brächte, kann jede emissionsmindernde Maßnahme auch an ihrer ökologischen Gesamtbilanz scheitern. Für den Nutzen grüner Ersatztechnologien sind nicht nur die Umwelteffekte im Betrieb, sondern ebenso bei der Herstellung entscheidend. Sollte es den Grünen mit dem Ende des Verbrennungsmotors ernst sein, müssten sie sich auch dem faulen Kompromiss der E-Mobilität verweigern. Elektroautos gehören, wegen der Schädlichkeit der Batteriebestandteile, des Energiebedarfs bei ihrer Produktion und der fragwürdigen Rohstoffbeschaffung zu den Vehikeln mit der ökologisch schlechtesten Gesamtbilanz. Im Betrieb sind sie sauber, alles andere an ihnen ist schmutzig.

Ähnliches gilt für das Verschrotten von Autos, Heizungen und Häusern. Ihr Ersatz durch neu produzierte, nunmehr energieeffizientere Exemplare ist meist umweltschädlicher als der Weiterbetrieb – nicht in den Straßen, in denen die Grünen leben, aber für das Gesamtklima der Erde. Freilich schafft das Entsorgen und Neuproduzieren Arbeitsplätze, worauf die Hoffnung aller, nicht nur grüner Umweltpolitik ruht.

Aber bei den Grünen kommt noch etwas dazu, eine Art Gewerkschaftlichkeit aus schlechtem Gewissen. Man möchte um jeden Preis vermeiden, die werktätige Bevölkerung in einen Gegensatz zu klimanotwendigen Maßnahmen zu bringen. Zu diesem Zweck ist die eigentümliche Gedankenfigur des ökologischen Fußabdrucks entstanden, nämlich nicht von Industrien oder Technologien, wo es Sinn hat, sondern von Individuen. Der ökologische Fußabdruck von Wohlhabenden sei höher als der von Angehörigen der Unterschicht, heißt es, weswegen Erstere so zu besteuern seien, dass mit den Erlösen Letzteren geholfen werden kann, ihren Fußabdruck noch weiter zu verkleinern – womit unfreiwillig eingestanden ist, dass es so toll um die Ökobilanz der Unterschicht doch nicht steht. Und tatsächlich ist sie es, die mit dem Billigtourismus, der Automobil-Manie, den Wegwerfschuhen aus Plastik, die von malaysischen Sklavenarbeitern zusammengeklebt und quer über die Weltmeere geschippert werden, einen guten Anteil an globaler Verschmutzung und Erderwärmung hat.

In diesem Klassenaspekt, den die Klimakrise auch hat, steckt etwas Tragisches, das die Grünen konsequent verdrängen. Von den Superreichen mit ihren Privatflugzeugen, Megajachten und Mehrfachwohnsitzen abgesehen, können sich in Wahrheit die Wohlhabenden sehr wohl einen recht schlanken Fuß machen, den ökologischen Abdruck betreffend – vor allem wenn sie alte Häuser, alte Möbel, alte Autos erben und pflegen, Anzüge beim Schneider fertigen, rahmengenähte Lederschuhe tragen, die leicht zwei Jahrzehnte halten.