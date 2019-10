Kleinkunst ist die Kunst, die es mit sich selbst nicht so ernst meint. In ihr wird mehr gemacht als gedacht, um bei ihren kleinbürgerlichen Konsumenten eine warenförmige Nachdenklichkeit zu erzeugen: Kopfwiegen, Stirnrunzeln, Seufzer. Jaja, die Welt da draußen, die da oben et cetera pp. Furchtbar.

Die Red Rebels sind Meister der Kleinkunst-Königsdisziplin, der Pantomime, und sie sorgen bei Demonstrationen neben den Rap-, Singer-Songwriter- und Politikdarstellern für poetische Momente, so wie eine Rondò-Veneziano-CD oder eine Grönemeyer-Parteitagsreden-Travestie. Bei der #berlinblockieren-Demo am Montag sollten die rot gewandeten Karnevalisten jene Publikumsmassen ziehen, die zum Fleißige-Handwerker-und-Krankenschwestern-beim-Pendeln-Ärgern nicht kommen wollten. Der Tweet (oben) hat aber nicht gezogen.

Vielleicht weil Berliner so einen Kram nur aus den Fußgängerzonen der Provinz kennen oder aus dem Fetisch-Club in der Nachbarschaft – und eines so wenig verlockend ist wie das andere. Überhaupt die Provinz: Die krassen Ultrarebellen wider die Auslöschung und das Ende der Welt mussten ihre knappen Hundertschaften aus der ganzen Republik zusammenkarren, um die an sich super entspannten Berliner ein wenig zu nerven.

Die roten Mimen tänzelten so scheinanmutig zwischen Tischpflanzen und Klappstühlen, die am Potsdamer Platz im Herzen der Metropole aufgestellt wurden, dass am Ende alles aussah wie Provinz. Das passte zur Musik, der süßen Wut und den so roten Rebellen. Nichts hätte die Sektenhaftigkeit der Klimareligiösen besser illustrieren können als diese Gewänder, die mit ihrem Rot an – Vorsicht, Kleinkunstphilosophie – das Blut erinnern sollten, das alle Lebewesen verbindet. Heimlich meint es aber wohl auch das Rot des päpstlichen Mantellos und seiner Schuhe. Schließlich versteht sich Xtinction Rebellion (XR) auch als moralische Erweckungsbewegung.

Es sind verrückte Zeiten, wenn man eine Öko-Linksradikale wie Jutta Ditfurth retweeten will, weil selbst ihr der XR-Kram zu bescheuert geworden ist.

Ulf Poschardt ist Chefredakteur der Welt-Gruppe