Neulich las ich, dass die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter die Gesellschaft paranoid machen könnten. Das glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr an den Geheimplan von Facebook.

Vor ein paar Wochen hatten sie einen Vorschlag für mich, er wurde in meiner Timeline angezeigt, als ich mir am Bahnhof die Zeit mit Aufs-Handy-Starren vertrieb. Facebook schrieb: "Das könnte dir gefallen", darunter erschien eine Anzeige für ein Glas. Der Kelch war geformt wie der eines Rotweinglases, aber statt eines Stiels hatte das Glas eine Art Korken mit einem Loch. Den kann man direkt auf eine Weinflasche stecken, um dann ganz entspannt mit dem Glas aus der Flasche zu trinken. Ein Produkt für Leute, die das lästige Einschenken satthaben und außerdem ihre Flasche nicht teilen möchten. Also im Prinzip für jeden ohne Anstand.

Man kann an dieser Anzeige sehen, dass der Algorithmus von Facebook möglicherweise selbst psychische Probleme hat, er ist bipolar. Er hat einen Engel auf einer Schulter sitzen und einen Teufel auf der anderen. Der Teufel flüsterte wahrscheinlich so was wie: "Die da, das ist so eine, die trinkt direkt aus der Flasche!" Der Engel bestand darauf, dass ich zumindest irgendeine Art von Glas fürs Volllaufenlassen bräuchte.

Flasche.

Glas.

FLASCHE!

GLAS!

Sie trafen sich in der Mitte.

Misstrauisch wurde ich erst ein paar Tage später. Meine Timeline zeigte mir ein anderes Produkt, eine Art Zungenbürste. Man bürstet damit nicht seine Zunge, sondern andere Lebewesen: Es ist eine große Bürste in Zungenform. Man kann sich das eine Ende in den Mund stecken und mit der borstigen Seite seine Katze streicheln. Die fühlt sich dabei angeblich wohl, weil ablecken für sie ein Zeichen von Zuneigung ist.

Ich habe auf Netflix die Doku über Cambridge Analytica gesehen. Ich weiß: Facebook hat alle möglichen Daten über mich. Das mit dem Wein war ja noch okay, ich mag Wein. Aber sie müssten wissen, dass ich gar keine Katze habe. Und auch sonst keine Haustiere, die mit Zungenbürsten gebürstet werden wollen, wobei da wahrscheinlich gar nicht so viele infrage kommen. Ein Wellensittich würde sicher denken, man will ihn mit dem Ding umbringen. Facebook weiß, dass ich nie "Tierheim Katze abholen" google. Sie wissen: Ich habe nicht vor, mir eine Katze anzuschaffen. Ich habe mir höchstens mal süße Löwenbabys-Videos angesehen.

Ich könnte mir vorstellen, dass sie Folgendes wollen: Sie wollen, dass ich mein neues "Glas" mitnehme, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Alle Bekannten und Kollegen würden sich schnell von mir abwenden, auch weil ich ihnen erklären würde, dass das ein sehr praktisches Gerät sei, das man total gut gebrauchen könne, also, zum Beispiel, wenn einem Einschenken zu mühsam sei, und das würde ja wohl jeder kennen.

Meine wenigen übrig gebliebenen engen Freunde würden, hoffe ich, sagen: "Okay, das ist ein bisschen komisch. Aber nur deshalb lassen wir sie nicht fallen."

Das würde ich nett finden, sehr nett. Es würde mich rühren. Ich würde, zwecks Freundschaftspflege, mit meiner Zungenbürste auf sie zugehen.

Dann wären die auch weg.

Und ich würde dann ganz allein den ganzen Tag vorm Computer hocken. Und Facebook anstarren.

Guter Plan, Facebook, guter Plan. Fast hättest du mich gehabt.