Nachhaltigkeit ist das beherrschende Thema der Gegenwart. Junge Menschen protestieren weltweit gegen die Verschwendung von Ressourcen. Aktivisten tanzten im britischen Birmingham vor einer Primark-Filiale, um auf den maßlosen Konsum aufmerksam zu machen, zu dem der Anbieter von Billigmode seine Kunden aus ihrer Sicht verführe.

Nun plant das US-amerikanische Pendant zu Primark, die Modekette Forever 21, etwa 350 Filialen zu schließen, das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Auch H&M und Topshop machten bereits Dutzende Filialen dicht.

Hat das Konzept der Billigmode ausgedient, weil Konsumenten nachhaltig einkaufen?

Modeketten wie Forever 21 aus den USA, H&M aus Schweden, Zara aus Spanien oder Topshop aus Großbritannien setzen auf sogenannte Fast Fashion, also auf schnelle Mode. Statt zweimal pro Jahr bringen sie fast wöchentlich neue Kollektionen in die Läden. So haben sie die Kunden dazu erzogen, ständig neue Kleidung zu kaufen. Vor allem bei Jugendlichen waren die Marken lange Zeit sehr beliebt.

Doch die Ware stammt meist aus Asien, wo sie häufig unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen produziert wird. Neben den schwierigen sozialen Fragen hinterlässt die Fast-Fashion-Industrie auch ökologische Spuren: Die weltweite Produktion von Kleidung und Schuhen hat sich zwischen 2000 und 2015 etwa verdoppelt, heißt es in einem Report der britischen Ellen MacArthur Foundation. Allein 2015 hat die Textilproduktion demnach 1,2 Milliarden Tonnen Treibhausgase ausgestoßen, mehr als der Flug- und Schiffsverkehr zusammen.

350 Filialen will Forever 21 schließen Die US-Modefirma war zu schnell gewachsen

Diese Probleme rücken zunehmend in das Bewusstsein der Kunden. Laut der aktuellen Studie Pulse of the Fashion Industry, veröffentlicht von der dänischen Nichtregierungsorganisation Global Fashion Agenda, finden 75 Prozent der Befragten aus den USA, Großbritannien, Frankreich, China und Brasilien Nachhaltigkeit bei Mode sehr wichtig. Dennoch hat diese Auffassung geringe Auswirkungen auf ihr Handeln: Nur für sieben Prozent der Befragten ist Nachhaltigkeit das wichtigste Kriterium, wenn sie Kleidung einkaufen. 23 Prozent finden gute Qualität entscheidend, während 17 Prozent vor allem erfolgreich aussehen wollen.

Für die Insolvenz von Forever 21 gibt es offenbar auch andere Gründe als ein bewussteres Konsumverhalten der Kunden. Die Kette ist nach eigenen Angaben zu schnell gewachsen. Innerhalb von sechs Jahren expandierte sie in 47 Länder. Den Insolvenzdokumenten zufolge betrieb das Unternehmen zuletzt mehr als 800 Geschäfte in 57 Ländern.

75 Prozent der Befragten einer Studie finden Nachhaltigkeit bei Mode sehr wichtig

Nun will sich Forever 21 wieder auf das Kerngeschäft in den USA konzentrieren, wo das aus Südkorea stammende Ehepaar Do Won Chang und Jin Sook Chang das Unternehmen vor 35 Jahren gegründet hatte. Ihr Aufstieg galt als Inbegriff des Amerikanischen Traums. Noch vor drei Jahren machte Forever 21 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar. Aus Deutschland hat sich die Kette allerdings schon vor zwei Jahren zurückgezogen.

Die Modeindustrie wird noch von einem anderen Trend durcheinandergewirbelt: Immer mehr Kunden bestellen ihre Kleidung im Internet. Das bringt Einzelhändler wie Forever 21 unter Druck und zwingt sie zu einem Strategiewechsel, der bislang nicht allen gelingt. Reine Online-Konkurrenten wie Amazon, Zalando und Asos setzen ausschließlich auf den Verkauf im Internet und graben so den Ketten einen Teil ihrer Kunden ab.

Auch H&M kämpfte in den vergangenen Jahren mit sinkenden Gewinnen und investiert nun zunehmend ins Internetgeschäft. Ebenso der Konkurrent Zara, dessen Mutterkonzern Inditex den Umbrüchen in der Industrie zum Trotz steigende Gewinne meldet.

Der Umsatz von Forever 21 mit dem Online-Geschäft lag bis dato nur bei 16 Prozent. Das ist wohl ein weiterer Grund für die Insolvenz des Unternehmens. Er hat weniger mit dem Wunsch der Kunden nach Nachhaltigkeit zu tun und mehr mit den veränderten Ursachen in der Modebranche.