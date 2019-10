Zwei Wochen ist es her, dass ein Großbrand in einer Chemiefabrik in Rouen die Bürger aufschreckte – und noch immer beklagen sich die Menschen über mangelnde Informationen. Nun haben der US-Konzern Lubrizol, dessen Fabrik brannte, und die Pariser Regierung Unterstützung und gründliche Aufklärung versprochen.

Gerade hat der französische Präsident Emmanuel Macron gesagt, er werde "natürlich" bald vor Ort sein. Premierminister Edouard Philippe war schon dort, mehrere seiner Minister auch. Über der Hauptstadt der Normandie in Nordfrankreich lag vor zwei Wochen eine schwarze Rußwolke. Nach ersten Angaben der Präfektur des Departements Normandie verbrannten in einer Lubrizol-Fabrik 5253 Tonnen Chemikalien, dabei entstanden möglicherweise krebserregende Dioxine. Lubrizol stellt in Rouen Zusatzstoffe für Benzin, Diesel, Motoröle und Farben her. Zudem hatte die Firma weitere 4500 Tonnen Chemikalien in einem benachbarten Lager eingelagert, die ebenfalls verbrannten. Das gab die Präfektur aber erst eine Woche nach dem Unfall bekannt.

Dies ist nur ein Grund, weshalb Bürger- und Umweltgruppen am Dienstagabend vor dem Justizpalast in Rouen zum wiederholten Male demonstrierten. Denn auch noch zwei Wochen nach dem Unfall berichten die Menschen von Übelkeit, Halsweh und beißenden Gerüchen. In Gärten und an Mauern kann man schwarze Rußrückstände sehen. Besonders hart trifft es die Landwirte der Umgebung. Für 1800 landwirtschaftliche Betriebe haben die Behörden einen sofortigen Produktions- und Lieferstopp angeordnet. Entschädigungszahlungen sollen bald folgen. Doch wer übernimmt sie?

"Wir werden Geld, Dienstleistungen und Personal zur Verfügung stellen, aber ich weiß nicht, wie viel Geld und welche Hilfe nötig ist", gab Lubrizol-Chef Eric Schnur eine Woche nach dem Unfall bekannt. Kurz darauf wünschte sich Premierminister Philippe, dass "ein so großes Unternehmen schneller den Anliegern finanziell zu Hilfe kommt, die Schaden erlitten haben". Doch wer ist verantwortlich? Schnur wagte die Hypothese, dass der Brand nicht auf dem eigenen Fabrikgelände, sondern in dem benachbarten Lager entstanden sei. Die Umweltorganisation Robin des Bois fragt, wie einige sehr gefährliche Stoffe undeklariert in das Lager kamen.

Mehr Klarheit soll die Staatsanwaltschaft in Paris schaffen, die am Dienstag ein Verfahren einleitete. In Rouen liegen schon über 130 Klagen vor, darunter eine vom Bürgermeister der Stadt. "Weder die Ursachen des Unfalls noch der genaue Ort seines Ursprungs sind bislang festgestellt", sagt die Staatsanwaltschaft. Und niemand weiß, welche giftigen Stoffe beim Brand freigesetzt wurden.

Lubrizol hat bereits Tausende Seiten Dokumente über den Inhalt seiner Lager zur Verfügung gestellt. Die sind nicht leicht zu deuten. Die Gesundheitsministerin wies darauf hin, dass manche Stoffe erst kombiniert beim Verbrennen gefährlich werden. Kein Wunder, dass Rouen nicht zur Ruhe kommt. Einige Ältere fühlen sich dort an die radioaktive Wolke von Tschernobyl aus dem Jahr 1986 erinnert. Damals hatten die Behörden geleugnet, dass sie überhaupt Frankreich erreichen könne. Es ist offen, ob die Behörden die Bürger diesmal besser informieren – und den Geschädigten zügig geholfen wird.