In Hongkong kippt die Verzweiflung über Pekings Würgegriff in Raserei um, und die Gemäßigten können lediglich von der Seitenlinie aus zuschauen. In den vergangenen Tagen zündeten Zwölfjährige Barrikaden an und verwüsteten Geschäfte von China-freundlichen Unternehmen. Aufgebrachte Mobs bedrängten Mandarin-sprechende Passanten, verprügelten Gegner der Demonstranten und verätzten sie vereinzelt sogar mit Säure. Ein Vermummter sprach auf einer Pressekonferenz bereits Drohungen für die Zeit nach einem Regierungswechsel aus: "Wenn ihr uns jetzt nicht erhört, werden wir bald Rache nehmen für jede eurer Grausamkeiten, die ihr uns zugefügt hat."

Nachdem am 1. Oktober ein Polizist beinahe einen 18-Jährigen erschossen hätte, befindet sich Hongkong in einer Teufelsspirale aus staatlicher Brutalität und Gegengewalt. Einige Demonstranten scheinen geradezu von Untergangslust ergriffen zu sein: "C U at the bottom", sprühten sie an die Wände im Regierungsviertel. "Wir sehen uns ganz unten."

Wer sind die Radikalen, und was wollen sie? Geht es noch um die verbliebenen vier Forderungen – um eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, die Freilassung der mehr als 2000 Festgenommenen, eine Rücknahme der offiziellen Bezeichnung "Aufruhr" und um freie Wahlen? Oder geht es um mehr?

Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, ein Buch aus dem Herbst 2014 zu lesen. Es trägt den Titel Hongkong Nationalismus und stammt aus den Anfangstagen der Regenschirmbewegung. Die Autoren, Studenten an einer der örtlichen Elite-Universitäten, berufen sich darin auf den amerikanischen Politikwissenschaftler Benedict Anderson, der 1983 den Begriff der Nation neu definierte. Nationen seien "imaginierte Gemeinschaften", schrieb Anderson, und das bedeutete: Auch neue Gemeinschaften sind vorstellbar. Man muss sie nur erfinden.

Zunächst gingen die Thesen im Trubel der Regenbogenbewegung unter. Doch nach dem Ende der 79-tägigen Besetzung des Finanzdistrikts, als der Kampf für freie Wahlen gescheitert war, wurde Hongkong Nationalismus zum Bestseller – nur scheinbar war die Bewegung in einen fünfjährigen Winterschlaf gefallen. In Wirklichkeit blieben die seismischen Veränderungen unter der Oberfläche unbemerkt, und nun sind die Proteste zurück, mit größerer Wucht denn je. Den Radikalen, sagt der renommierte Verleger und Publizist Simon Lau, gehe es nun darum, die Theorie von Hongkong Nationalismus in die Praxis umzusetzen. "Der wichtigste Trend in der jungen Generation ist der Separatismus."

Freie Wahlen, argumentieren die Demonstranten, seien unter kommunistischer Herrschaft inzwischen so gut wie ausgeschlossen. Wer ein Recht auf Selbstbestimmung einfordert, muss also in letzter Konsequenz Unabhängigkeit von China meinen. Offen aussprechen mag das auf der Straße kaum jemand. Der letzte Protestführer, der einen unabhängigen Stadtstaat forderte und 2016 zur sogenannten Fischballrevolution aufrief, war Edward Leung. Er sitzt in Haft, und sein Mitstreiter Ray Wong lebt im Berliner Exil.

Doch der Geist der Fischballrevolution weht seit Beginn dieses Protestsommers überall. Als am 1. Juli Hunderte Maskierte das Parlamentsgebäude stürmten, gab einer der Studenten sich zu erkennen. Es war niemand anderes als der 25-jährige Brian Leung, der Herausgeber von Hongkong Nationalismus. Kurz nach der Aktion reiste er in die USA aus. Und der seit August dominierende Protestslogan "Befreit Hongkong, Revolution unserer Zeit" geht auf den Unabhängigkeitsaktivisten Edward Leung zurück.

Wenn die Jungen nun ihre neue Hymne Glory to Hongkong singen, wenn sie sich an den Händen halten und ihre verletzten Kameraden beweinen, dann ist das für den erwähnten Simon Lau "ein Prozess des emotionalen Nation-Building". Der 53-jährige Gründer des Kleinverlages UP Publications, der viele Bücher über den jahrzehntelangen Freiheitskampf seiner Stadt herausgegeben hat, ist kein Kritiker der neuen Bewegung. Lau gehörte 1989 einer Gruppe von Hongkongern an, die die Tiananmen-Studenten in Peking unterstützte. Lau fuhr mit dem Zug in die chinesische Hauptstadt und brachte Zelte und Funkgeräte mit. Auch nach der blutigen Niederschlagung verband seine Generation der Gedanke, dass die Kommunistische Partei durch die Demokratie zu Fall gebracht werden könne. Ihre Hoffnung lautete: erst Hongkong, dann ganz China.

Doch im Jahr 2012 kamen in Peking und in Hongkong Hardliner an die Macht, und das war die Wende. Die stillschweigende Übereinkunft, nach der die Hongkonger zähneknirschend die Souveränität der Volksrepublik anerkennen und China ihnen im Gegenzug weitgehende Sonderrechte gewährt, wurde von Xi Jinpings Führung aufgekündigt. Zeitgleich wuchs unter dem Einfluss westlicher Werte eine Generation heran, die sich mehrheitlich exklusiv als Hongkonger fühlt – und eben nicht als "Hongkonger in China". Oder, wie viele Ältere, als beides.