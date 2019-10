Wann ist es eigentlich normal geworden, einen Marathon zu laufen? Mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, den Samstagvormittag im Fitnessstudio zu verbringen und den Urlaub im Yoga-Retreat?

1970 noch war das kaum denkbar, schreibt der Historiker Jürgen Martschukat in seinem neuen Buch Das Zeitalter der Fitness: "Wanderurlaube waren etwas für Rentner und das Windsurfen gerade erst erfunden, der Berlin-Marathon existierte noch gar nicht. Die wenigsten Erwachsenen besaßen ein Fahrrad."

Seitdem boomt das Training. Und all den "fittenden" Menschen ist gemeinsam, so Martschukat, dass sie sich selten in Vereinen organisieren. Sie sprinten auch nicht um Medaillen oder spielen in einer bestimmten Liga. Es geht fast nie ums Gewinnen, und trotzdem wollen sich alle irgendwie verbessern.

Ihr Training zielt auf den fitten Körper und ist deshalb auch kein Bodybuilding, das oft eher dysfunktionale Körper hervorbringt. Der fitte Körper dagegen muss "fähig" sein, wenn auch zu Dingen, die man gar nicht braucht, wie beispielsweise 15 Klimmzüge mit Umgreifen. Genau das auszustrahlen wurde zum Symbol für Leistung überhaupt, für Vernunft und Verantwortung und dafür, dass man sein Leben sinnvoll nutzt. Damit sei Fitness zum "Kennzeichen und regulierenden Ideal" der Moderne geworden, so Martschukat.

Die Initialzündung für die heutige Fitnesskultur sieht er im Übergang vom organisierten zum flexiblen Kapitalismus, der in den Siebzigerjahren begann, Angestellte zu "Arbeitskraftunternehmern" zu machen, also in der neuen Kultur der Selbstverantwortung. Doch sollte man sich nicht von der Unlust, den Neoliberalismus noch als Begründung für irgendwas interessant zu finden, von dem Buch abbringen lassen. Denn dieses Argument gibt zwar die Richtung vor, liest aber unterwegs eine Menge weitere interessante Beobachtungen auf, wie etwa die, dass "Faulheit" irgendwann aufhörte und stattdessen "Ermüdung" anfing, der größte Feind der Produktivität zu sein. Oder wie die Angst vor Fettleibigkeit historisch mit der Angst vor einer vor allem männlichen Weichheit zusammenging. Oder wie die These, dass Fitness etwas sei, das man nie hat, sondern sich immer wieder neu verdienen muss, "bis in alle Ewigkeit", schrieb die Runner’s World einmal.

Der freie Markt mag das moderne Fitnessethos zugespitzt haben, doch Martschukats Argument geht darüber hinaus. Für ihn ist die Geschichte der Fitness mit der Idee des freien Individuums eng verflochten. In Über die Freiheit schrieb John Stuart Mill, die wahre Quelle und Grundbedingung von Freiheit und gesellschaftlicher Entwicklung sei der Antrieb der Einzelnen, die eigenen Fertigkeiten und Lebenschancen zu verbessern. Heute glaubten wir, an einem fitten Körper ablesen zu können, dass jemand genau diesen Antrieb hat und seine Freiheit richtig nutzt.

Deshalb, so Martschukat, könne auch die Furcht vor dem Fett eine solche Wucht entfalten: Wer dick sei, gerate heute unter Verdacht, nicht nur faul zu sein, sondern auch jemand, der mit Freiheit nicht umgehen könne, also ein failed citizen. Derzeit kämpfen fat activists gegen das, was sie die letzte erlaubte Form der Diskriminierung nennen und was auch Martschukat kritisiert: Fitness sei zum Normalzustand geworden. Als gebe es, was die Philosophin Abby Wilkerson einen "schlanken Gesellschaftsvertrag" nannte.

Verstöße dagegen werden mit höheren Kosten und schlechteren Jobchancen geahndet. Auch das ist für Martschukat ein Anzeichen für das Zeitalter der Fitness: Eine Gesellschaft nimmt sich vor, soziale Teilhabe nicht an körperliche Kategorien zu knüpfen – und zieht doch zwischen fetten und fitten Körpern neue Linien.

Das alles klingt konsistent und wird in einem riesigen Anhang von 100 Seiten belegt. Trotzdem hat man den Eindruck, dass Martschukat nur eine Seite des Fitnesskults beschreibt. Fitness hat auch noch eine andere Seite. Optimierung kann ihr Antrieb sein, muss es aber nicht. Gerade weil es ihr nicht um Medaillen geht, gerade durch ihre ziellose Körperlichkeit eignet sie sich auch zum Rückzug aus einer geistig optimierten Welt: Statt ständig kreativ sein zu müssen, laufe ich mal eine Stunde stumpf vor mich hin, statt erreichbar zu sein, verschwinde ich einen Abend in der Crossfit-Box.

Auf die Frage, wie in der vergeistigten Moderne ausgerechnet der Körper zum Symbol für Leistung, Vernunft und gutes Bürgerdasein werden konnte, erhält man hier einige interessante Antworten. So heißt es über die Feministin Frances Willard, die im 19. Jahrhundert das Radfahren lernte: "Für Willard verkörperte das Radfahren die gesamte freiheitlich demokratische Lebensphilosophie. Denn Radfahren bedeutete harte Arbeit an sich selbst bei gleichzeitig moderatem Vergnügen."

Jürgen Martschukat: Das Zeitalter der Fitness. S. Fischer, Frankfurt am Main 2019, 352 Seiten, 25 €