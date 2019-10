Im Streit über den Mangel an einem Klimaschutz, der diesen Namen halbwegs verdient, sind dreierlei Zeitmaße stets präsent: Erstens die drei Jahrzehnte des Nichtstuns, seitdem der Klimawandel von den UN zum Menschheitsthema erklärt wurde. Zweitens das Jahr 2100, das als Marke sowohl für zunehmend bedrohliche Prognosen (Vier-Grad-Welt) als auch für international bindende Vereinbarungen dient (Paris-Ziel). Drittens die politische Zeitspanne zwischen einer mäßig ambitionierten Ankündigung der Bundesregierung bis zu dem Moment, da diese von derselben Regierung öffentlich unterboten wird.

Die Zeitspanne dazwischen wird dann routiniert überbrückt mit Ausweichdebatten übers Schuleschwänzen wie zu Jahresbeginn, über die Plötzlichkeit des "Klimathemas" wie nach der Europawahl im Mai oder eben über die Verhältnismäßigkeit zivilen Ungehorsams wie angesichts der Protestaktionen von Extinction Rebellion in dieser Woche. Von denen war bei Redaktionsschluss der ZEIT noch nicht absehbar, wie sie ausgehen würden – wenigstens das hatten sie mit den Klimaplänen der Bundesregierung gemein.

Nie war mehr Verursachung als jetzt, und darum war nie mehr Verantwortung

Es wirkt paradox, wenn man diese drei Zeitmaße nebeneinanderlegt: unvereinbar und doch gleichzeitig. Vielleicht gehört das zum Wesen des Klimawandels dazu, der einfach nicht ins gewohnte Format politischer Herausforderungen passt. Auf jeden Fall aber können damit Jahre ins Land gehen, ja Legislaturperioden.

Diese widersprüchliche Gegenwart, was wird sie für die Menschen von morgen bedeuten? – Beschränken wir den Blick voraus einmal nicht wie üblich auf die zwei oder drei kommenden Generationen, die man womöglich noch persönlich kennenlernen könnte. Schauen wir stattdessen auf die ganze Reichweite der Gegenwart in die Zukunft:

Tausend Jahre dauert es, bis sich im Ozean ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. So lange braucht die Wärme bis in den letzten Winkel der Tiefsee. Diese Trägheit steckt in der Natur. Und selbst an der Oberfläche wirkt das unmittelbare Schwellen der Pegel über viele Jahrzehnte nach. Gegenwärtig beschleunigt sich der Anstieg des Meeresspiegels. Auch er besitzt eine Trägheit über den Jahrhundertwechsel hinaus. Gelingt es wenigstens, wenn das Zwei-Grad-Ziel erreicht wird, den Anstieg zu verlangsamen? Für die Menschen der Zukunft, die Sperrwerke bezahlen und Umzüge organisieren müssen? Womit wir vom Bestfall sprechen. Der Worst Case bei weiter zunehmenden Emissionen: Noch in diesem Jahrhundert geraten Gletscher in der Antarktis unumkehrbar ins Rutschen – einer der gefürchteten Kipppunkte des Klimasystems –, und dann verändern sich die Küstenlinien durchs gesamte Jahrtausend hindurch dramatisch. Die Strände von heute werden Menschen von morgen dann nicht mehr kennen.

Gleichzeitig erfährt die Natur gerade ein Artensterben von geologischem Ausmaß, das von der globalen Erwärmung noch verschärft wird. Forscher sprechen längst von der "sixth mass extinction", dem sechsten Massenaussterben, in Anlehnung an das fünfte große Artensterben der Erdgeschichte, das vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurierzeit beendete. Womit die Menschheit in den Rang jenes Meteoriten käme, der damals die Dinos auslöschte.



Aus der Prähistorie weiß man, dass es Hunderttausende Jahre dauern kann, bis eine neue natürliche Vielfalt entsteht – nach menschlichen Maßstäben ewig. Da würde schon ein bisschen weniger Naturverlust einen großen Unterschied machen. Genauso wie etwas weniger globale Erwärmung und ein langsamer steigender Meeresspiegel.

Dieser verstörende Fernblick gehört dazu, wenn über Kompromisse (Klimapaket) oder Ruhestörung (Extinction Rebellion) diskutiert wird. Weil heute die Lebensbedingungen von einst vorbestimmt werden. Und er zeigt, warum gerade jetzt ein weiteres Jahrzehnt des Nichtstuns eines zu viel wäre: weil nie mehr Verursachung war als gerade. Und mehr Verantwortung.

Denn von all dem überschüssigen CO₂, das sich seit der Industrialisierung in der Lufthülle angesammelt hat, wurden zwei Fünftel seit 1990 ausgestoßen. Fast jedes dritte Molekül stammt aus dem noch jungen 21. Jahrhundert. Und die Emissionen steigen noch immer. Zur jetzigen Auf-die-lange-Bank-Schieberei gehört dazu, dass ein Großteil des Schadens aus einem ziemlich überschaubaren Zeitraum stammt. Nennen wir diesen Zeitraum die teure Gegenwart.

