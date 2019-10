In der obersten Schublade einer Tiefkühltruhe am Instituto de Química der Universität von São Paulo lagern zahlreiche Knollen Rote Bete, von Eiskristallen überzogen. Sie gehören dem Chemiker Erick Leite Bastos. Den 43-Jährigen interessieren jene Moleküle, die der Roten Bete ihre Farbe verleihen. Betalaine heißen die Pigmente, die unter anderem auch Fliegenpilze färben und zahlreiche Blüten gelb, orange, rosa oder rot erscheinen lassen. Bastos allerdings ist es gelungen, mit ihnen eine Farbe zu erzeugen, die Betalaine in der Natur nicht haben und der der Mensch seit Jahrtausenden nachjagt: Blau.

