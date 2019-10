BELLETRISTIK

Margaret Atwood: Die Zeuginnen

Der dystopische Roman als Weltereignis: Aus Atwoods "Report der Magd" wurde eine gefeierte feministische Fernsehserie – in der bange ersehnten Fortsetzung "Die Zeuginnen" berichtet sie jetzt wieder aus einer brutalen Theokratie der Zukunft Berlin Verlag, 25,– €

Salman Rushdie: Quichotte

Mit Cervantes durch die USA von heute: Eine witzige und scharfsinnige Road-Novel, mit einem Helden, der seine Dulcinea aus der Talkshow kennt, von Rassismus bis Opioiden voller rasanter Gegenwart C. Bertelsmann, 25,– €

Jackie Thomae: Brüder

Zwei in der DDR geborene afrodeutsche Brüder, einander unbekannt, total verschieden: Wunderbar cool, lässig ins Herz unserer Debatten treffend Hanser Berlin, 23,– €

Lucia Berlin: Abend im Paradies

Storys von der Königin der Storys, also Lucia Berlin. Betrunkene Ex-Frauen, betrogene Ex-Frauen, Drogendealer, alle sind hier auf der Suche nach dem Paradies. Eine große literarische Wiederentdeckung Kampa, 23,– €

Karen Köhler: Miroloi

Kitsch oder Kunst? Feminismus oder Jugendbuch? Die Story eines Mädchens in einer archaischen Inselgemeinschaft liefert den Stoff für die literarische Debatte der Saison Hanser, 24,– €

Matthias Brandt: Blackbird

Warum schreiben Schauspieler jetzt alle Romane? Vielleicht weil sie bei Lesungen immer aus den Büchern von Schriftstellern lesen und irgendwann denken: Das kann ich auch! Stimmt sogar – zumindest im Fall von Brandt Kiepenheuer & Witsch, 22,– €

Sally Rooney: Gespräche mit Freunden

Kann das Beziehungsleben in der westlichen Welt überhaupt noch funktionieren? Das gefeierte Debüt der Irin, jenseits von Paar-, Geschlechter- und Generationskonventionen Luchterhand, 20,– €

Nora Bossong: Schutzzone

Eine junge UN-Diplomatin beginnt in Afrika an der Idee der humanitären Auslandseinsätze zu zweifeln. Was heißt denn wirklich "helfen" – und geht das nur auf Kosten des eigenen Lebens? Ein kluger und brillant formulierter Roman Suhrkamp, 24,– €

Ocean Vuong: Auf Erden sind wir kurz grandios

Die Entdeckung des Jahres aus den USA: Migration und Identität, Herkunft und Heimat. Hier geht es um alles, was gerade wichtig ist – mal lakonisch, mal roh, mal pointiert Hanser, 22,– €

Elena Ferrante: Tage des Verlassenwerdens

Ein Leben wie im Samtetui, und dann kommt sie doch dahinter, dass er eine andere hat – und das ganze Leben fühlt sich plötzlich kratzig an. Klassischer Stoff, souverän aufbereitet von der geheimnisumwitterten Autorin Suhrkamp, 22,– €