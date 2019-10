Man kann nicht übersehen, wie viel Ambition und Bildung in diesem Debüt stecken. Miku Sophie Kühmel erzählt in Kintsugi von den verworrenen Beziehungen zwischen vier Menschen, die ein Wochenende in einem Haus im Märkischen Sand verbringen: ein Paar, der Archäologe Max und der Künstler Reik, ihr Freund, der Pianist Tonio, und dessen Tochter Pega. Kühmel schildert diese Konstellation mal in auktorialer Erzählweise, mal als Dramolett, hauptsächlich aber taucht der Roman tief in das Bewusstsein der einzelnen Figuren, wo uns all das Unausgesprochene, all der Neid, Hass und das unterdrückte Begehren entgegentreten.



An erzählerischem Ehrgeiz mangelt es nicht. Kühmel hat es damit auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft, was gerechtfertigt wäre, wenn allein der Formwille belohnt würde. Der Roman will sehr viel und zeigt dies sehr deutlich, aber nichts gelingt ihm leider richtig. Die Szenen, die an Yasmina Rezas bürgerliche Katastrophen erinnern sollen, wirken wie Etüden im dramatischen Schreiben. Die auktorialen Passagen wie die ausschweifenden Innerlichkeitsmonologe möchten durch Adjektivüberanstrengung den Eindruck des Literarischen erwecken: Kiefern stehen "schweigsam und schwindsüchtig", man lacht ein "rar gewordenes Lachen", es sind "regenkalte Fensterscheiben" zugegen, "flaschengrüne" oder "katzenhafte Augen" leuchten, und das Parkett liegt "kühl und glatt und lautlos".



Die stilistischen Unterschiede der Perspektiven sind nur forensisch zu ermitteln: Max klingt wie Reik, Reik klingt wie Tonio, Tonio wie Pega, und in ihren Bekenntnissen bleibt nichts unerzählt, alle Seelentrümmer werden bis in die Kindheit begutachtet. Wenn die japanische Symbolik des Romans ästhetische Reduktion suggerieren soll, so geht das Buch bedauerlicherweise unter im opulent hingebreiteten Therapiejargon wie "Sein unbedingter Wille, Liebe zu geben, wird von der Sucht danach, geliebt zu werden, schlicht übertönt" oder "Neid bringt Leid".



Kintsugi ist die Kunst, Porzellan mit Gold zu reparieren. Und das ist natürlich auch eine schöne Metapher. Noch schöner wäre es, wenn es mit Literatur genauso ginge.

Miku Sophie Kühmel: Kintsugi

Roman; S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019; 304 S., 21,– €, als E-Book 18,99 €